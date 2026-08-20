Плаж "Изток" в Свети Влас отново е отворен за къпане след замърсяването с фекалии

Плаж "Изток" в Свети Влас отново е отворен за къпане, след като преди седмица достъпът до морето беше забранен заради замърсяване с фекални води. Повредата в отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция в района на "Елените" вече е отстранена, а последните проби показват, че водата е безопасна за къпане.

До ограничението се стигна, след като проби на РЗИ-Бургас установиха многократно завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като причина за замърсяването беше посочена авария на тръбата, по която се отвеждат водите от частната пречиствателна станция. При повредата фекални води са попадали в морето.

С помощта на специализирани водолази е направен байпас и повредата е отстранена. Последвалите изследвания на морската вода са показали, че няма риск за здравето на туристите и жителите.

"Днес също се взимат проби, но имаме две последователни проби, които са с отлично качество. В тази част плажовете на Свети Влас ще продължим да взимаме не през седмица, както е графикът по наредба, а ще бъдат два пъти седмично", каза пред БНТ директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров.

По думите на областния управител на Бургас Дико Диков проблемът е бил причинен от пробив в тръбата за отвеждане на водите. Той посочи, че държавата предприема действия за планиране и изграждане на нова пречиствателна станция с необходимия капацитет.

От РЗИ-Бургас уверяват, че към момента всички 49 наблюдавани плажа в областта са с отлично качество на морската вода.