Плаж "Изток" в Свети Влас отново е отворен за къпане след замърсяването с фекалии

Плаж "Изток" в Свети Влас отново е отворен за къпане, след като преди седмица достъпът до морето беше забранен заради замърсяване с фекални води. Повредата в отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция в района на "Елените" вече е отстранена, а последните проби показват, че водата е безопасна за къпане.
До ограничението се стигна, след като проби на РЗИ-Бургас установиха многократно завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като причина за замърсяването беше посочена авария на тръбата, по която се отвеждат водите от частната пречиствателна станция. При повредата фекални води са попадали в морето.
С помощта на специализирани водолази е направен байпас и повредата е отстранена. Последвалите изследвания на морската вода са показали, че няма риск за здравето на туристите и жителите.
"Днес също се взимат проби, но имаме две последователни проби, които са с отлично качество. В тази част плажовете на Свети Влас ще продължим да взимаме не през седмица, както е графикът по наредба, а ще бъдат два пъти седмично", каза пред БНТ директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров.
По думите на областния управител на Бургас Дико Диков проблемът е бил причинен от пробив в тръбата за отвеждане на водите. Той посочи, че държавата предприема действия за планиране и изграждане на нова пречиствателна станция с необходимия капацитет.
От РЗИ-Бургас уверяват, че към момента всички 49 наблюдавани плажа в областта са с отлично качество на морската вода.
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3 коментара
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"водата е безопасна за къпане", ама никой не налита да влиза при . . . тръбата ;-)
ЕЗЕРА и КЪМПИНГИ: Шабленско и Дуранкулашко езеро - къмп. Зона Езерец, 7 рилски езера - 7 lakes Camping; ЯЗОВИРИ и КЪМПИНГИ: яз.Батак- Еко къмпинг Батак, яз.Жребчево - к. Емануил, яз. Копринка - к.Розова долина, яз.Алино- к. Алино Лейк, яз. Голям Беглик и Широка поляна - к. ? РЕКИ и КЪМПИНГИ: р. Арда - к. Арда, р. Мелнишка - к. Реката, р. Искър - к. Рибката, р. Веселина - к. Къпиновски манастир. БЪЛГАРИ, ЗАПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА!!!!
Една чудесна новина?! Ужасната истина обаче е, че много язовири и езера в България, като язовир Искър например, предлагат туристическо къмпингуване. Дори малките деца знаят, че язовирите съхраняват питейната ни вода, а пречиствателни станции имат само градовете!!!