Плевенчани затвориха пътя за София в знак на протест

Протестиращи плевенчани затвориха главния републиканския път след плевенското село Ясен, предаде БНР.

Движението бе спряно и в двете посоки, но автомобилите бяха пропускани периодично.

Трета поредна неделя плевенчани излязоха на протест под мотото "Без вода няма живот".

Този път те се организираха и с автошествие преминаха през целия град, за да стигнат до точката между Ясен и Долни Дъбник, където спряха движението за София и в двете посоки.

Полицията създаде организация, за да не се допуснат инциденти.

Според първоначалните планове движението трябваше да остане спряно до 17 часа.

Плевенчани настояват за бързи действия от страна на държавата.