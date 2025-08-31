Плевенчани затвориха пътя за София в знак на протест

Протестиращи плевенчани затвориха главния републиканския път след плевенското село Ясен, предаде БНР.
Движението бе спряно и в двете посоки, но автомобилите бяха пропускани периодично.
Трета поредна неделя плевенчани излязоха на протест под мотото "Без вода няма живот".
Този път те се организираха и с автошествие преминаха през целия град, за да стигнат до точката между Ясен и Долни Дъбник, където спряха движението за София и в двете посоки.
Полицията създаде организация, за да не се допуснат инциденти.
Според първоначалните планове движението трябваше да остане спряно до 17 часа.
Плевенчани настояват за бързи действия от страна на държавата.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Те не да затварят пътя за София ми да отидат в София да спрат водата на софиянци.
Браво на плевинчани, точно така се прави. Трябва напълно да спре трафика. Да им стигнат силиците и получат подкрепа от сънародниците си.