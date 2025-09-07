Плодове и зеленчуци пак поскъпнаха

Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Най-голям ръст има в цената на зелените чушки, които поскъпват с 9.80 на сто до 1.95 лева за килограм. С 8.55 на сто повече се продава зелето на цена от 0.99 лева за килограм.
Цената на тиквичките е нагоре с 6.87 на сто до 1.68 лева за килограм. Картофите поскъпват с 0.76 на сто до 1.06 лева за килограм. Цената на морковите се вдига с 2.44 на сто и те се търгуват по 1.26 лева за килограм. Зрелият лук кромид се предлага с 0.72 на сто повече - по 1.12 лева за килограм.
Поевтиняват доматите и краставиците - с 6.31 на сто и с 0.98 на сто до 2,02 лева за килограм и 2,43 лева за килограм. Надолу е и цената на червените чушки - с 3.85 на сто до 2.45 лева за килограм.
При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, ябълките поскъпват с 2.14 на сто до 2.87 лева за килограм. Прасковите поскъпват с 2.43 на сто до 3.71 лева за килограм, докато кайсиите са надолу с 2.70 на сто до 3.75 лева за килограм.
Дините се продават с 1.15 на сто по-малко на цена от 0.69 лева за килограм. Лимоните поевтиняват с 1.92 на сто до 4.50 лева за килограм.
Цената на кравето сирене пада с 0.24 на сто до 11.87 лева за килограм през седмицата, докато тази на кашкавала "Витоша" е нагоре с 0.22 на сто до 17.68 лева за килограм.
Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поевтинява с 6.59 на сто до 1,36 лева за кофичка от 400 гр., както и прясното мляко - с 4,27 на сто до 2,24 лева за литър.
Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) се вдига с 0.96 на сто и то се предлага по 3.14 лева за брой. Пилешкото месо поскъпва с 1.70 на сто до 6.95 лева за килограм. Яйцата (размер М) също са нагоре - с 2.70 на сто до 0.38 лева за брой.
Цената на ориза пада с 0.06 на сто до 3.33 лева за килограм, както и на зрелия фасул - с 0.61 на сто до 4.22 лева за килограм. Лещата поскъпва с 0.56 на сто до 4.32 лева за килограм.
Цената на брашното тип 500 се понижава с 0.39 на сто до 1.52 лева за килограм. Олиото качва с 4.07 на сто до 3.27 на лева за литър. Цената на захарта се вдига с 2.86 на сто до 1.87 лева за килограм.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
ми, ни стътистичиски, ни империчиски данни дава, бе! и фместо навреме да го изволнат от на НСИту директуръ му, те ти сега плод и зеленчук поскапна. ми, тъковътъ, кво!