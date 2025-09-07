Плодове и зеленчуци пак поскъпнаха

Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Най-голям ръст има в цената на зелените чушки, които поскъпват с 9.80 на сто до 1.95 лева за килограм. С 8.55 на сто повече се продава зелето на цена от 0.99 лева за килограм.

Цената на тиквичките е нагоре с 6.87 на сто до 1.68 лева за килограм. Картофите поскъпват с 0.76 на сто до 1.06 лева за килограм. Цената на морковите се вдига с 2.44 на сто и те се търгуват по 1.26 лева за килограм. Зрелият лук кромид се предлага с 0.72 на сто повече - по 1.12 лева за килограм.

Поевтиняват доматите и краставиците - с 6.31 на сто и с 0.98 на сто до 2,02 лева за килограм и 2,43 лева за килограм. Надолу е и цената на червените чушки - с 3.85 на сто до 2.45 лева за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, ябълките поскъпват с 2.14 на сто до 2.87 лева за килограм. Прасковите поскъпват с 2.43 на сто до 3.71 лева за килограм, докато кайсиите са надолу с 2.70 на сто до 3.75 лева за килограм.

Дините се продават с 1.15 на сто по-малко на цена от 0.69 лева за килограм. Лимоните поевтиняват с 1.92 на сто до 4.50 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0.24 на сто до 11.87 лева за килограм през седмицата, докато тази на кашкавала "Витоша" е нагоре с 0.22 на сто до 17.68 лева за килограм.

Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поевтинява с 6.59 на сто до 1,36 лева за кофичка от 400 гр., както и прясното мляко - с 4,27 на сто до 2,24 лева за литър.

Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) се вдига с 0.96 на сто и то се предлага по 3.14 лева за брой. Пилешкото месо поскъпва с 1.70 на сто до 6.95 лева за килограм. Яйцата (размер М) също са нагоре - с 2.70 на сто до 0.38 лева за брой.

Цената на ориза пада с 0.06 на сто до 3.33 лева за килограм, както и на зрелия фасул - с 0.61 на сто до 4.22 лева за килограм. Лещата поскъпва с 0.56 на сто до 4.32 лева за килограм.

Цената на брашното тип 500 се понижава с 0.39 на сто до 1.52 лева за килограм. Олиото качва с 4.07 на сто до 3.27 на лева за литър. Цената на захарта се вдига с 2.86 на сто до 1.87 лева за килограм.