По 15 000 лв. ще получат наследниците на загиналите при наводненията

Правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ на законните наследници на загиналите при наводненията в област Бургас в началото на октомври. Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.
Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Еднократните помощи ще бъдат изплатени чрез Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на загиналите.
В началото на октомври кабинетът отпусна допълнителна помощ от 3000 лв. за пострадалите от наводненията. За тях остава възможността да получат и еднократната помощ при бедствие, която е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лв.
Те могат да кандидатстват и за средства за унищожени електроуреди в размер до 2500 лева от Фонд "Социална закрила". По този начин общата подкрепата по линия на МТСП може да достигне близо 7500 лв.
15 000 лв за наследниците на граничен полицай, загинал при изпълнение на служебните си задължения в бурно море. 300 000 лв за диджей Бобо от община Варна за концерт на 15 август 2025 г. Морски казуси...