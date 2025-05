По хиляда долара за новородено в САЩ в "Тръмп сметка", предлагат републиканците

Всяко дете, родено в САЩ по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп, да получава начален капитал от 1000 долара, предвижда законопроект на Републиканската партия, информира германският в. "Ханделсблат".

Бонусите са част от големия бюджетен пакет, който бе приет от Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) по-рано тази седмица. Програмата ще бъде финансирана с общо 17.3 млрд. долара, а средствата на новородените ще бъдат внасяни в специална "Тръмп сметка", която ще се управлява от банки или инвестиционни дружества и ще функционира като традиционна инвестиционна сметка, уточнява "Си Би Си нюз".

Първоначално било планирано тези сметки да се казват "парични сметки за растеж и напредък" (money account for growth and advancement) или MAGA по аналогия с платформата на Тръмп "Да направим Америка отново велика" (Make America Great Again), но името било променено часове преди приемането на законопроекта в чест на президента, уточнява британският бизнес вестник "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

Един от най-изявените поддръжници на програмата е републиканският сенатор Тед Круз. "Това ще направи всяко новородено капиталист", заяви Круз пред "Файненшъл таймс".

Идеята му хрумнала по време на игра на покер в Лас Вегас с технологичния инвеститор Брад Герстнер, който подкрепя създаването на инвестиционни сметки за деца.

Законопроектът, който предстои да бъде разгледан и от Сената, предвижда 1000-доларовите сметки да бъдат открити за всяко американско дете, родено на територията на САЩ между 31 декември 2024 г. и 1 януари 2029 година, което има социалноосигурителен номер и чиито родители имат такива номера. Сметките ще бъдат автоматично учредявани и финансирани от министерството на финансите. Децата няма да имат достъп до средствата, докато не навършат 18 години. Физически лица ще могат да внасят в тях допълнително до 5000 долара годишно, които обаче ще трябва да бъдат инвестирани в "утвърдени борсови индекси, съставени от акциите на американски компании".