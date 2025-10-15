По искане на Франция у нас са арестувани четирима заради черно тото

По искане на прокуратурата в Марсилия у нас са арестувани четирима души, заподозрени в организиране на нелегални залози на спортни събития, съобщиха разследващите. Имената не бяха разкрити, нито за кои спортове става дума. Говорителят на националното следствие Мариан Маринов коментира само, че става дума за четири и петцифрени суми.

"Лицата, които са тук, по някакъв начин са осъществявали и комуникация, и плащния. Има конкретни лица, които са движели нещата", заяви той.

Искането на френските власти е постъпило още през април. Четиримата са следени в продължение на месеци. Според Маринов е пазена пълна конфиденциалност, за да няма теч на информация. Дори служителите, изпратени да обискират, до последния момента не са знаели къде отиват, заяви той.

Обвинения на задържаните на са повдигнати. Това ще се направи евентуално от френската прокуратура. В този случай българските власти се явяват само изпълнители по заповеди за разследване и арест, т.е. дело у нас няма. Арестуваните ще бъдат задържани за поне 72 часа, а след това най-вероятно ще започне процедура по екстрадицията им.

Според прокурора Ангел Кънев искането на френските власти е за разследване на корупция и измами, свързани със спортни събития и последващо пране на пари. Последното е в особено големи размери, уточни той. Според него арестуваните не са на ниско ниво в организация, която определи като "трансгранична престъпна мрежа".