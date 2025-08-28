По погрешка: Директорката на разузнаването на САЩ разкри агент на ЦРУ, работил под прикритие в Русия

В борбата си срещу онези, които Доналд Тръмп смята за свои врагове, директорката на Националното разузнаване Тълси Габард е извършила нещо, което може да се смята за тежко престъпление. Обявявайки фактическото уволнение на служители на ЦРУ, тя е разкрила името на агент, който преди това е работил под прикритие в Русия.

Миналата седмица Габард лиши 37 настоящи и бивши служители на разузнаването от разрешения за достъп до класифицирана информация, които са от съществено значение за работата на разузнавателен служител. Повечето от хората в списъка или са оценявали руската намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., които Тръмп спечели за първи път, или са подписали писмо през 2019 г., призоваващо за неговия импийчмънт.

Габард не е знаела, че един от служителите е работил под прикритие, казва човек, запознат с последиците от публикуването на списъка, пред The Wall Street Journal. Трима други източници казали пред вестника, че Габард и нейните подчинени не са се консултирали с ЦРУ, когато е бил съставен списъкът.

Служителят на ЦРУ, чието разрешение било отнето миналата седмица, е дългогодишен специалист по Русия в агенцията. Разкриването на самоличността на таен служител или разузнавателен агент е тежко престъпление в Съединените щати, въпреки че не е ясно дали тази разпоредба се отнася до разкриването на информация от агенцията или до включването на името в самия списък, отбелязва WSJ. Според двама от източниците на вестника, ЦРУ е получило списъка в нощта преди публикуването, но не е знаело, че Габард ще го публикува в своя пост в мрежата X.

„Умен“ директор на националното разузнаване би се консултирал с ЦРУ, преди публично да идентифицира офицер под прикритие, казва Лари Пфайфър, бивши изпълнителен директор на ЦРУ, който е отговарял за операциите, персонала и бюджета в разузнавателната агенция. „Това би могло да застраши процедурите за прикритие на ЦРУ и отношенията с чуждестранни правителства.“

Разсекретеният служител на ЦРУ е служил на различни разузнавателни позиции повече от 20 години и е бил експерт по Русия и Евразия в Националния съвет по разузнаването от 2014 до 2017 г. Тази година той говорил на секретна разузнавателна конференция, където бил представен като високопоставен служител в центъра на ЦРУ за мисии в Европа и Евразия.

Тръмп смята за враг всеки, който, дори при изпълнение на служебните си задължения, е действал срещу него в миналото. След като се върна в Белия дом, той например предприе атака срещу адвокатски кантори, замесени в съдебни дела, свързани с него, които не са били на негова страна, както и срещу служители на ЦРУ и ФБР, които са разследвали руска намеса в изборите.

През юли Габард представи на Тръмп списък с 37 такива служители на среща в Овалния кабинет и президентът заяви, че тези, които все още са на работа, трябва да бъдат уволнени, казва пред WSJ служител от офиса на директора на Националното разузнаване, който е присъствал на срещата. Обявявайки отнемането на разрешенията им за достъп до класифицирана информация, Габард написа, че действа по инструкции на Тръмп.