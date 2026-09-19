По-високи майчинство, детски и помощи за ученици се обсъждат за 2027 г.

Обсъждат се варианти за повишаване на средствата, които се изплащат за детски надбавки, за майчинството през втората година, за еднократната помощ при раждане, данъчни облекчения и семеен пакет "Училище", повишаване на помощта за семействата, чиито деца са в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в събота пред Нова телевизия.
За тази година не беше възможно да се осигури финансова подкрепа за родители, чиито деца са в различни от посочените вече класове, тъй като нямаше как да се правят разчети и за този разход, посочи Ефремова. Това би било възможно и е нашата цел, заедно с много по-широк кръг мерки за подпомагане, така че е предстоящо, но сега работим в посока за повишаване на подкрепата на подкрепяните досега деца и при възможност ще включим и другите ученици. Сега подкрепата е със 153 евро, като предложението ми е за по-висока сума през следващата година, но все още правим разчети и сме в преговори с Министерството на финансите, допълни министър Ефремова.
За детските надбавки Наталия Ефремова също посочи, че предстои увеличаването им през следващата година, като все още това е въпрос на преговори, тъй като в момента се прави бюджетът.
За подкрепата за майчинството през втората година също се обсъжда да бъде увеличена, както и да има увеличение на стимула при завръщане на майката на работа – на 75%, както беше обещано, допълни министър Ефремова. Помощта при раждане на дете, която сега е 192 евро, предстои също да бъде повишена.
Министър Ефремова посочи още, че се обмислят данъчни облекчения за деца, които посещават извънкласни дейности – чрез намаляване на данъчната ставка за семейства с деца, за да може да остане повече ресурс в семейството, който да се насочва към спортни и културни занимания за децата. Това е част от данъчния пакет, а тази помощ ще се дава по максимално облекчен начин, вероятно чрез доказване, че детето е записано в курс или в школа, допълни тя. Обмисля се такава помощ да бъде предоставена и на семейства с деца в предучилищна възраст. По думите ѝ, няма да има критерий за доход, освен че доходът трябва да е изсветлен.
За тези мерки предстои обществено обсъждане, както и обсъждане в пленарна зала, каза още министър Ефремова.
За нивото на минималната работна заплата за следващата година министър Ефремова не посочи точна сума и поясни, че след преценка на макрорамката на бюджета ще може да се каже какво можем да си позволим. Моята цел ще бъде в посока на това да се доближава колкото е възможно повече към максимума, заяви тя.
Не се планира промяна в данъчната система, добави министър Ефремова. Планира се повишаване на максималния осигурителен доход, както и таванът на пенсиите.
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