Почина 35-годишната Христина, пометена от АТВ-то в "Слънчев бряг"

Христина Здравкова, която преди три седмици пострада тежко след като бе ударена от АТВ в курорта "Слънчев бряг", е починала, потвърдиха в сряда от УМБАЛ-Бургас. 35-годишната жена бе в безсъзнание от инцидента насам. От десетина дни тя бе в мозъчна смърт и работата на сърцето ѝ се поддържаше с медикаменти и апарати. Днес е спряло.

Заедно с Христина тежко пострада и четиригодишният ѝ син Мартин. Детето също бе в кома и преди няколко дни бе транспортирано с хеликоптер в "Пирогов". По последна информация неговият живот е извън опасност и състоянието му се подобрява.

Единствен обвиняем за тежкия инцидент с АТВ-то е Николай Бургазлиев. Той е на 18 години, от Несебър, син на полицаи от същия град. На записи от инцидента се вижда как шофираната от него електрическа кола връхлита Здравкова и нейни близки, стоящи на тротоар. Обяснението на Бургазлиев бе, че педалът на газта "залепнал".

Първоначално той бе освободен от ареста, но прокуратурата обжалва решението на несебърския съд и на втора инстанция младежът остана за постоянно в ареста.

Междувременно излязоха резултати от кръвната му проба за наркотици. Те отчетоха следи от марихуана, а прокуратурата веднага заяви, че ще преквалифицира обвинението в по-тежко. След смъртта на Христина вероятно отново ще има промени в обвинението.