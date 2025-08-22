Почина багеристът, пострадал при инцидент в завод "Арсенал"

Почина 53-годишният багерист, който пострада тежко при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък, съобщи БГНЕС.

Въпреки двудневните усилия на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си.

Инцидентът стана в сряда, 20 август, около 11:15 часа. По първоначална информация багерът, управляван от работника, се е запалил, докато той е пренасял отпадъчен материал на територията на оръжейницата. Според очевидци, мъжът не е успял да излезе своевременно от горящата кабина.

Веднага след инцидента пострадалият беше транспортиран по спешност в специализираната клиника в Пловдив с над 50% изгаряния по тялото и в критично състояние. От ръководството на "Арсенал" АД заявиха в официално прессъобщение, че мъжът е с повърхностни изгаряния.

По случая е образувано досъдебно производство.

Районната прокуратура в Стара Загора работи по изясняване на инцидента. Назначени са експертизи и се разпитват свидетели.