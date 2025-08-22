Почина багеристът, пострадал при инцидент в завод "Арсенал"

Почина 53-годишният багерист, който пострада тежко при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък, съобщи БГНЕС.
Въпреки двудневните усилия на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си.
Инцидентът стана в сряда, 20 август, около 11:15 часа. По първоначална информация багерът, управляван от работника, се е запалил, докато той е пренасял отпадъчен материал на територията на оръжейницата. Според очевидци, мъжът не е успял да излезе своевременно от горящата кабина.
Веднага след инцидента пострадалият беше транспортиран по спешност в специализираната клиника в Пловдив с над 50% изгаряния по тялото и в критично състояние. От ръководството на "Арсенал" АД заявиха в официално прессъобщение, че мъжът е с повърхностни изгаряния.
По случая е образувано досъдебно производство.
Районната прокуратура в Стара Загора работи по изясняване на инцидента. Назначени са експертизи и се разпитват свидетели.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.