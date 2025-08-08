Почина Джим Ловел – австонавтът, който успя да върне "Аполо 13" на Земята

Астронавтът Джим Ловел, който ръководеше мисията Аполо 13 безопасно в обратния ѝ път към Земята през 1970 г., почина на 97-годишна възраст, предаде ББС в петък вечерта.

НАСА заяви, че е той е успял „да превърнеотенциална трагедия в успех“, след като опит за кацане на Луната бе преустановен експлозия на борда на космическия кораб, докато е на стотици хиляди километри от Земята.

Десетки милиони гледаха по телевизията как Ловел и двама други астронавти кацат в Тихия океан, момент, който се превърна в един от най-емблематичните в историята на космическите пътувания.

Ловел, който също беше част от мисията Аполо 8, беше първият човек, стъпил два пъти на Луната.

Временно изпълняващият длъжността ръководител на НАСА Шон Дъфи каза, че Ловел е помогнал на американската космическа програма да „изкове исторически път“.

В изявление семейството на Ловел каза: „Ще ни липсват неговият непоклатим оптимизъм, чувството му за хумор и начинът, по който той караше всеки от нас да чувства, че може да направи невъзможното. Той беше наистина единствен по рода си.“

Забележителният живот на Ловел

Една събота 16-годишен младеж влачи тежка, трифутова тръба насред голямо поле в Уисконсин.

Той убедил учителя си по природни науки да му помогне да направи импровизирана ракета. Някак си успял да се добере до съставките за барут - калиев нитрат, сяра и дървени въглища. Сложил заваръчна каска за защита. Напълнил я с барут, драснал кибрит и хукнал като луд.

Ракетата се издигнала на 24 метра във въздуха и експлодирала. Ако химикалите били опаковани малко по-различно, той е щял да бъде взривен на парчета.

За Джим Ловел това било повече от детска шега.

С постигането на мечтата си да бъде ракетен учен, той става американски герой, но това не е било лесно.

Джеймс Артър Ловел-младши е роден на 25 март 1928 г. - само година след като Чарлз Линдберг прави историческото си пътуване през Атлантика.

„Момчетата харесват или динозаври, или самолети“, казва той. „Аз бях голямо момче, обичащо самолетите.“

Но когато е на пет години, баща му умира в автомобилна катастрофа.

Майка му, Бланш, работи денонощно - борейки се да издържа семейството с дрехи и храна. Университетът е далеч от финансовите им възможности.

Пилот от ВМС

Отговорът е Военно-морските сили на САЩ, които след Втората световна война жадуват за нови пилоти. Не се занимават с изграждане на ракети, но поне летят.

Ловел се записва в програма, която го изпраща в колеж за сметка на военните, докато се обучава за пилот на изтребител.

Две години по-късно той предприема хазартен ход и се премества във Военноморската академия в Анаполис, на брега на залива Чесапийк, с надеждата да работи с любимите си ракети.

Няколко месеца по-късно избухва Корейската война и бившите му колеги пилоти чираци са изпратени в Югоизточна Азия. Много от тях така и не успяват да завършат образованието си.

Бракът е забранен в Анаполис, а приятелките са обезкуражавани. Военноморските сили не искат техните мичмани да си губят времето с подобни лекомислия.

Но Ловел има любима. Мерилин Герлах е гимназисткавръзката с която оцелява някак си при положение, че разходките на пилотите извън камппуса са само по 45 минути, а жени вътре не са разрешени.

Само часове след дипломирането си през 1952 г. новоизпеченият лейтенант Ловел се жени за Мерилин, с която са заедно над 70 години, до смъртта ѝ през 2023 г.

Ловел е назначен в група самолетоносачи, но той търсе нещо повече и през 1958 г. кандидатства в НАСА.

Проектът Меркурий

Проектът Меркурий е опитът на Америка да изведе човек в орбита около Земята. Джим Ловел става един от 110-те тестови пилоти, разглеждани за подбор, но временно чернодробно заболяване сложи край на шансовете му.

Четири години по-късно той опитва отново.

През юни 1962 г., след изтощителни медицински тестове, НАСА обявява своите „Нови девет“. Това са мъжете, които ще изпълнят обещанието на президента Кенеди американски бойци да кацнат на Луната.

Джим Ловел, сн. GettyImages

Това е най-елитната група летящи мъже, събирана някога. Сред тях са Нийл Армстронг, Джон Йънг и Джим Ловел, за когото това е сбъдната детска мечта.

Първото пътуване на Ловел в космоса е на борда на двуместния кораб „Джемини 7“. Той и колегата му астронавт Франк Борман закусват с пържола и яйца и излитат. Тяхната мисия е да разберат дали хората могат да оцелеят две седмици в космоса. Ако не, Луната е извън контрол.

Рекордът за издръжливост е завършен, следващият полет на Ловел е като командващ на „Джемини 12” заедно с космическия новобранец Бъз Олдрин.

Този път те доказват, че човек може да работи извън космически кораб. Олдрин прекарва пет часа, снимайки звездни полета.

Мисията „Аполо 8“

Екипажът на “Аполо 8” щеше да бъде първият, който ще пътува отвъд ниската земна орбита и ще влезе в гравитационното привличане на друго небесно тяло. Това е най-опасната мисия на НАСА към онзи момент.

Ракетата “Сатурн V”, която изстрелва Ловел, Борман и Уилям Андерс от нашата атмосфера с 25 000 мили в час, е огромна - три пъти по-голяма от всичко, видяно по програмата Джемини.

Като навигатор, Ловел взема със себе си секстант, за да снима звездни показания - в случай, че компютрите се повредят и трябва да намерят сами пътя си към дома.

Шестдесет и осем часа след излитането си „Аполо 8” се плъзва безшумно зад Луната. Астронавтите са първите, които виждат далечната страна на най-близкия ни небесен съсед.

Бъдни вечер е, на 1968 г.

Америка е затънала във войната във Виетнам и граждански вълнения у дома, но Хората по света виждат своята планета така, каквато е в очите на астронавтите - крехка и красива - блестяща в пустошта на космоса.

Ловел се шегува по радиота, че „има Дядо Коледа”, а в същото време на 239 000 мили разстояние, мъж в син Ролс-Ройс спира пред къщата на Ловел в Хюстън, минава покрай десетките репортери, разположени отвън, и подава на съпругата му кутия, в която под хартия със звезди лежи яки от норка. „Честита Коледа“, гласи картичката към подаръка, подписана „с любов от Човека на Луната.“

От Луната астронавтите слизат на Земята като знаменитости - паради, почести от Конгреса и място на корицата на списание Time. А те дори не са стъпили на Луната. Това правят по-късно Нийл Армстронг и Бъз Олдрин година по-късно.

“Хюстън, имаме проблем”

През април 1970 г. е ред на Джим Ловел да стори това. За щастие екипажът на Аполо 13 не вярва в нещастните числа.

Но за Ловел, Джак Суигърт и Фред Хейз нещата се объркват зле в следването на стъпките на Армстронг и Олдрин към Луната.

Екипажът на "Аполо 13", сн. GettyImages

Те са на 200 000 мили над Земята и се приближават към целта си, когато забелязват ниско налягане в резервоар с водород. За да се спре свръхстуденият газ да се утаява на слоеве, той трябва да се раздвеижи, но рутинттана процедура не сработва.

Така се стига до съобщението до смаяния контрол на мисията: „Хюстън, имаме проблем.“

Екипажът е в голяма беда, след като експлозия вади кораба им от строя.

Диспечерите на полети в НАСА обмислят как да върнат повредения “Аполо 13” на Земята, докато Хейз и Ловел работят трескаво, за да заредят лунния модул „Акуариус“, който няма топлинен щит, за да може да се използва за влизане в земната атмосфера. Но може да ги поддържа живи, докато стигнат до този момент.

Светът спира да диша

За втори път Джим Ловел обединява света. След изгрева на Земята, сега хората щяха да станат свидетели на борбата му за оцеляване.

„За четири дни не знаех дали съм съпруга или вдовица“, разказва Мерили.

А горе, в космоса температурите са до нулата, храната и водата са разпределени, а астонавтите се молят топлинният и щит да работи.

Най-големият провал на НАСА

Радио тишината, която съпътства повторното ив навлизане в земната атмосфера, е много по-дълга от нормалното. Милиони гледат по телевизията, мнозина убедени, че всичко е загубено.

След шест мъчителни минути гласът на Джак Суигърт прорязва тишината, парашутите се разгърнаха, но екипажът не се спусна безопасно.

Мисията беше най-големият провал на НАСА, но без съмнение се случи в добър час.

Ловел се пенсионира от флота през 1973 г. и избира тих живот, работейки за Bay-Houston Towing Company, изнасяйки речи и служейки като президент на Националната асоциация на орловите скаути.

Книгата му „Изгубената луна: Опасното пътуване на Аполо 13“ става известният филм от 1995 г. с участието на Том Ханкс в ролята на Джим Ловел.

За филма режисьорът го моли да се облече като адмирал. Това е за кратка сцена, в която се ръкува с Ханкс, когато екипажът е спасен от морето. Но Ловел не се съгласява на „повишението му“, вади старата си военноморска униформа, изтупва я от праха и я облича за епизодичната си поява.

„Пенсионирах се като капитан и капитан ще бъда”, заявава той.