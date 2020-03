Почина кънтри легендата Кени Роджърс

Отиде си легендарният кънтри певец Кени Роджърс почина на 81 години. Той е починал в дома си, заобиколен от семейството си.

Близките му планират погребението да е в тесен кръг заради коронавируса.

Кени Роджърс започна прощално турне през 2016 г., но през 2018 г. отмени няколко концерта по здравословни причини.

Певецът е лауреат на три награди "Грами" - от 1977 г. , 1979 г. и 1987 г. Сред най-известните му песни са "The Gambler" и "Islands in the Stream" от 1983 г. в дует с Доли Партън.

В средата на 1950-те Роджърс влиза в състава на различни музикални групи, които изпълняват джаз, рок и ритъм енд блус. Най-успешна от всички тях е кънтри триото "The First Edition". След разпадането на тази група Кени Роджърс започва самостоятелна кариера.

Пробив прави с песента "Lucille" през 1977 г., която заема първо място в класациите на 12 страни. За нея той получава и Грами.

През 1980 г. изпълнява баладата, написана от Лайнъл Ричи — "Lady", която става най-печелившата и популярна песен в неговата кариера.