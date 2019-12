Почина Мари Фредриксон от "Roxette"

Мари Фредриксон, ЕПА/БГНЕС

Шведската певица Мари Фредриксон от поп групата "Roxette" е починала на 61 години. Смъртта е настъпила в понеделник сутринта вследствие на заболяване.

"С огромна тъга съобщава, че един от нашите най-големи и обичани артисти си отиде. Мари Фредриксон почина“, съобщиха от семейството ѝ.

През 2002 година след припадък на Мари Фредриксон ѝ бе открит мозъчен тумор. Певицата дълго се бори с болестта.

"Roxette" е една от най-известните шведски поп групи. Мари Фредриксон и Пер Гесле сформират групата през 1986 година. Продали са над 75 млн. албума и имат десетки световни хитове.

Най-известните сред тях са "Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart" и "The Look".

Мари Фредриксон е майка на две деца. Има 26-годишна дъщеря и 23-годишен син.

Погребението на певицата ще бъде в тесен семеен кръг.

“Благодаря ти, Мари, благодаря за всичко. Ти беше изключителен музикант, майстор на гласа, невероятен изпълнител. Благодаря, че рисувах моите черно-бели песни в най-красивите цветове. Ти беше най-прекрасният приятел от над 40 години. Горд съм и щастлив, че успях да споделя толкова много от твоето време, талант, топлина, щедрост и чувство за хумор. Горд съм, че те познавам! Нещата никога няма да са същите”, каза другата половинка от "Roxette" Пер Гесле.