Почина модният дизайнер Джорджо Армани

Италианският моден дизайнер Джорджо Армани е починал на 91-годишна възраст в дома си в Милано, предадоха световните агенции.
"С безкрайна скръб "Армани груп" съобщава за кончината на своя създател, основател и неуморен двигател: Джорджо Армани“, се казва в разпространено изявление, цитирано БТА.
Дизайнерът, чиято компания реализира повече от 2 млрд. евро годишно, за първи път този юни не посети модните ревюта в Милано и Париж заради възстановяване от боледуване.
91-годишният Армани подготвяше голямо събитие за отбелязване на 50-годишнината на модната си къща "Джорджо Армани" по време на Седмицата на модата в Милано през септември. По план тя трябва да се проведе от 23 до 29 септември.
Армани е роден на 11 юли 1934 година в Пиаченца, Италия. Армани мечтае да стане лекар и записва медицина в Миланския университет, но след три години, през 1953 г., прекъсва следването си и постъпва в армията. Четири години по-късно започва работа в един от престижните магазини в Милано. Едва през 1970 г. започва да създава собствени модели, които се продават в италианските модни къщи.
През 1974 г. представя първата си колекция, а година по-късно добива голяма слава в модните среди.
Армани е сред водещите модни дизайнери в света в продължение на десетилетия, а освен облекло произвежда аксесоари, часовници и бижута.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.