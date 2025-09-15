Почина отец Иван, който се грижеше за отритнатите

На 80-годишна възраст е починал отец Иван от Нови хан, който бе закрилник и духовен баща на стотици хора, отритнати от обществото, най-вече на бездомни жени и деца.
В продължение на близо 40 години той се занимава с благотворителната си дейност.
Първоначално отец Иван влага времето си да помага на Дома за сираци при манастира "Св. Троица" в Нови хан, а след това започва да развива своята собствена благотворителна дейност.
Йеромонах Иван, по-известен като отец Иван от Нови хан, е роден е през 1945 г. в село Благово, Монтанско, като е завършил е строителен техникум. По комунистическо време седем години работил в плановия отдел на УБО (днес НСО) към Държавна сигурност.
До начало на 80-те години на миналия век той става баща на три деца. След пътна злополука, при която си удря главата и губи съзнание, той получава духовно просветление.
Напуска работа и решава да стане свещеник, заради което е арестуван и пратен в затвора.
След излизането си от затвора мие и ремонтира прозорците на софийските църкви. Голяма помощ му оказва Видинският владика дядо Филарет, който го праща като свещеник в Нови хан през 1987-а.
В момента в неговите приюти живеят около 180 деца от 1-ви до 12-ти клас, както и 112 възрастни хора в нужда.
Поклон ! Истински духовник !
Дълбок поклон и светъл път! Свято дело от свят човек. Поклон пред отец Иван! Истински духовен отец!
А ще се намери ли кой да продължи делото? Че в малката ни страна има много нещастни хора имащи нужда от помощ.
"Добрите хора нивга не умират, не се превръщат в пепел или дим. Те винаги оставят светла диря и честен път, по който да вървим..." Бог да прости човеколюбеца, отец Иван!
Бог да прости добрия човек! И против него бяха изприказвани/изписани доста клевети. Само страдалият човек е състрадателен, според мен.