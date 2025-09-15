Почина отец Иван, който се грижеше за отритнатите

На 80-годишна възраст е починал отец Иван от Нови хан, който бе закрилник и духовен баща на стотици хора, отритнати от обществото, най-вече на бездомни жени и деца.

В продължение на близо 40 години той се занимава с благотворителната си дейност.

Първоначално отец Иван влага времето си да помага на Дома за сираци при манастира "Св. Троица" в Нови хан, а след това започва да развива своята собствена благотворителна дейност.

Йеромонах Иван, по-известен като отец Иван от Нови хан, е роден е през 1945 г. в село Благово, Монтанско, като е завършил е строителен техникум. По комунистическо време седем години работил в плановия отдел на УБО (днес НСО) към Държавна сигурност.

До начало на 80-те години на миналия век той става баща на три деца. След пътна злополука, при която си удря главата и губи съзнание, той получава духовно просветление.

Напуска работа и решава да стане свещеник, заради което е арестуван и пратен в затвора.

След излизането си от затвора мие и ремонтира прозорците на софийските църкви. Голяма помощ му оказва Видинският владика дядо Филарет, който го праща като свещеник в Нови хан през 1987-а.

В момента в неговите приюти живеят около 180 деца от 1-ви до 12-ти клас, както и 112 възрастни хора в нужда.