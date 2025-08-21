Почина разследващият журналист Иван Рачев, съобщиха колегите му от "Банкер".
Той беше заместник-главен редактор на дигиталното издание.
"Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание "Банкеръ" и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици", отбелязват колегите му.
В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на "Параграф 22" - изданието на "Банкеръ за законност и власт.
В трудните години на прехода отстояваше истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки.
Преди години млад си отиде и единственият му син.
Mediapool изказва съболезнования на близките му.
