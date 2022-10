Почина рокендрол скандалджията Джери Лий Люис

Пионерът на рокендрола Джери Лий Люис - една от най-скандалните фигури в музикалния бизнес, почина на 87 години, съобщи "Гардиън".

Той си е отишъл от естествена смърт в дома си в окръг ДеСото, Мисисипи, по информация на публициста на Люис.

Енергичните изпълнения на Люис на песни, включително Great Balls of Fire, помогнаха за налагането на рокендрола като доминираща американска поп музика от 1950-те години. Той е роден в Луизиана през 1935 г., син на бедно фермерско семейство, което ипотекира дома си, за да купи на Люис първото му пиано. Докато изучава инструмента и учи в евангелско училище, той е изгонен за изпълнение на буги-вуги версия на My God is Real, която се счита за непочтителна.

Той не се връща към образованието и започва да свири на живо – първото му изпълнение на 14-годишна възраст е при откриването на автокъща. Развива театрален, буен стил, който кънти с енергията на зараждащата се рокендрол сцена, и започва да свири в Sun Studios в Мемфис, първо като студиен музикант, а след това като солов изпълнител.

Някои от най-ранните му записи са направени през 1956 г. с Елвис Пресли, Джони Кеш и Карл Пъркинс, група, по-късно наречена Million Dollar Quartet.

Квартетът за милион долара - Люис, Кеш, Пъркинс, Пресли

Пробивът на Люис идва през следващата година с Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, разтърсващ пиано рокендрол сингъл.

Когато я изпълнява по телевизията в Шоуто на Стив Алън, той привлича вниманието с уникалния си стил на свирене на пианото – прав, ритащ стола и с каскадни серии от ноти, припомня изданието.

Най-големия си успех постига с Great Balls of Fire, която става номер 2 в американските класации и се превърна в една от емблематичните песни на ерата на рокендрола.

По време на турне в Обединеното кралство през 1958 г. на върха на славата му, става ясно, че се е оженил за 13-годишната си братовчедка Майра Браун. Това е третият от седемте му брака. Това предизвиква медийното и обществено възмущение и останалата част от турнето му е отменена. Американските радиостанции и промоутъри на концерти също го поставят в черния си списък и популярността му поизбледнява.

С братовчедката си съпруга

След 13-годишен брак с Браун, четвъртият и петият му брак стават още по-известни. Джарън Пейт и Шон Стивънс умират при подозрителни обстоятелства – първата от удавяне, докато около Стивънс има слухове за домашно насилие.

Джери Лий Люис успешно преминава към кънтри музиката, след като рокендрол сцената намалява и отбелязва серия от хитове в кънтри класациите на САЩ, включително неговата версия на стандартната Chantilly Lace.

През 1984 г., след години на употреба на лекарства с рецепта, той оцелява след операция за отстраняване на една трета от стомаха му след серия от перфорирани язви, а през 1986 г. става един от първите 10 изпълнители, въведени в Rock'n'Roll Hall, наред с Пресли, Чък Бери и др.

С Чък Бери и Рей Чарлз при въвеждането им в Залата на славата на рокендрола

Друг скандален момент около Люис включва именно запалване на пианото на Чък Бери по време на съвместно турне.

Две от шестте деца на Люис умират млади.

Стив Алън Люис се дави в плувен басейн на три години, докато Джери Лий Люис младши – който е свирил на барабани за баща си – умира в автомобилна катастрофа на 19 години. Други четирима – Рони Гай, Фийби Алън , Лори Лий и Джери Лий III – го надживяват, както и съпругата му Джудит.

Люис има 40 студийни албума, последният от които е Rock & Roll Time през 2014 г. Предишният му албум, Mean Old Man, достигна Топ 30 в САЩ при излизането си през 2010 г. и включваше дуети със звезди, включително Мик Джагър, Шерил Кроу, Уили Нелсън и Ерик Клептън.