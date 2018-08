Почина соул легендата Арета Франклин

Арета Франклин

Легендарната американска певица Арета Франклин почина на 76 години след дълго боледуване. От няколко дни кралицата на соул музиката бе в тежко състояние и близките ѝ призоваха приятелите и почитателите ѝ да се молят за нея.

Тя се разболя от рак на панкреаса през 2010 година, но се върна на сцената и за последно пя през ноември 2017 г., когато се включи в гала концерта на фондацията на Елтън Джон срещу СПИН.

"В един от най-мрачните моменти в живота ни не можем да намерим подходящите думи, за да изразим болката в сърцето си. Ние загубихме скалата и главата на семейството", съобщиха от семейството ѝ.

Арета Франклин е един от най-продаваните музикални изпълнители за всички времена като нейните албуми имат над 75 млн. продажби в света. През дългата си кариера тя е спечелила 18 награди "Грами".

Сред най-големите ѝ хитове са "I Say a Little Prayer", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Day Dreaming", "Jump to It", "Freeway of Love", "A Rose Is Still A Rose". През 2005 г. тя получи Медала на свободата - най-високото американско гражданско отличие. През януари 2009 г. Арета Франклин пя на церемонията за встъпване в длъжност на президента Барак Обама.

Арета Франклин е първата жена, въведена в Залата на славата на рокендрола. През 2008 г. сп. "Ролинг стоун" я обяви за най-великата певица в историята.

Арета Франклин е родена на 25 март 1942 г. в Мемфис и музиката я привлича още от малка. Заедно с двете си сестри започва да се изявява с местния госпъл хор, воден от баща ѝ Си Ел Франклин. Открита е за голямата сцена от известния търсач на нови таланти Джон Хамънд и подписва с "Кълъмбия Рекърдс". Първоначално тя не постига успех, но след присъединяването си към "Атлантик Рекърдс" през 1967 г. кариерата ѝ тръгва нагоре. Само след няколко години тя се превръща в световна звезда и запазва този статут до смъртта си. Певицата е била женена два пъти и има четири деца.