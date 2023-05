Почина Тина Търнър

Тина Търнър, една от най-великите и харизматични рок вокалистки, почина на 83-годишна възраст.

"Кралица на рокендрола" почина след дълго боледуване в Кузнахт, близо до Цюрих в Швейцария, съобщи нейната говорителка във вторник вечерта.

Родената в САЩ звезда беше известна с наелектризиращото си присъствие на сцената и поредица от хитове.

Кариерата ѝ започна през 50-те години на миналия век, в ранните години на рокендрола.

Родената през 1939 г. Ана Мей Бълок преминава през труден личен път. Открива я първият ѝ (тогава бъдещ) съпруг, Айк Търнър.

За пръв път става прочута през 60-те години на миналия век заедно с него, бившия си съпруг Айк Търнър, като в репертоара им е класическата песен River Deep, Mountain High.

Домашното насилие, на което я подлага Айк, и дългата ѝ борба да се освободи от него, са документирани в холивудски филм от 1993 г. с участието на Анджела Басет, който печели три Оскара.

Житейската история на Тина Търнър е увековечена и в популярно шоу на Уест Енд, което все още се играе.

Популярността на певицата намалява през 70-те години на миналия век, но кариерата ѝ се възражда, когато през 80-те години подписва договор с Capitol Records.

Хитовият кавър на песента Let's Stay Together на Ал Грийн води до издаването на албума Private Dancer през 1984 г., който се продава в над 10 милиона копия и я утвърждава като мегазвезда.

През годините Тина Търнър се превърна в истински феномен, завладял света с парчетата, като "What's Love Got to Do with It", които превзеха класациите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тина Търнър ще остане в съзнанието на хората с буйната си грива, тесните дънки, късите поли, високите токчета и най-вече с вкуса си към музикални експерименти и затрогващи балади. Тя бе известна с прозвището "Кралица на рокендрола" и получи 8 награди Грами, от които 6 през 80-те години. Сред хитовете ѝ са "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" и "Better Be Good to Me".