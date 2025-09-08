Почина вокалистът и основател на групата "Супертрамп" Рик Дейвис

Основателят на "Супертрамп" (Supertramp) Рик Дейвис, който е написал и изпял някои от най-голумите хитове на британската рок група, почина на 81-годишна възраст.

Английският вокалист и клавирист е починал в събота, десетилетие след като беше диагностициран с множествен миелом, вид рак на кръвта, съобщи групата.

"Като съавтор, заедно с партньора си Роджър Ходжсън, той беше гласът и пианистът зад най-емблематичните песни на Supertramp, оставяйки незаличим отпечатък в историята на рок музиката", се казва в изявлението. "Неговите проникновени вокали и неповторимото му докосване до клавишите се превърнаха в сърдечния ритъм на звука на групата.“

Дейвис е написал песни, включително Bloody Well Right от 1974 г., техния пробив в американските класации; и Goodbye Stranger от 1979 г.

Роден в Суиндън, Уилтшир, през 1944 г., Дейвис започва да свири в редица групи, които не стават големи, но привличат подкрепата на холандския милионер Стенли Аугуст Мизегес, който предлага да подкрепи Дейвис, ако създаде нова група.

Така музикантът публикува обява за нови членове на групата в списание Melody Maker през 1969 г. и така се ражда Supertramp, с финансиране от Мизегес през първите си няколко години.

Дейвис споделя писането и вокалите с Ходжсън, а групата постига успех в класациите с третия си албум, Crime of the Century, през 1974 г.

Групата завладява САЩ пет години по-късно с албума Breakfast In America, който включва хитовите сингли The Logical Song и заглавната песен, както и Goodbye Stranger.

Плотът продава над 30 милиона копия по целия свят и е номиниран за две награди Грами през 1980 г., включително за албум на годината.

Отношенията между двамата фронтмени обаче се влошават и Ходжсън напусна групата през 1983 г.

Дейвис (правият) и Ходжсън работят заедно близо 15 години, сн. GettyImages

Дейвис продължава да записва и да прави турнета със Supertramp. Те обявиха турне за събиране през 2015 г., но то беше отменено, когато Дейвис беше диагностициран с рак.

"Отвъд сцената, Рик беше известен със своята топлина, издръжливост и преданост към съпругата си Сю, с която сподели над пет десетилетия", добави групата в изявлението си.

"Музиката и наследството на Рик продължават да вдъхновяват мнозина и са доказателство за факта, че великите песни никога не умират, те живеят", казват още останалите членове на бандата.

Класическият състав на Supertramp включваше още басиста Дъги Томсън, саксофониста Джон Хелиуел и барабаниста Боб Зибенберг.

През 1977 г. Дейвис и Ходжсън се споразумяват да намалят своите авторски възнаграждения за писане на песни до 50 процента, за да дадат дял на останалите трима музиканти и мениджъра на групата - ход, който според Ходжсън е имал за цел „да поддържа групата функционираща и щастлива“.

Това споразумение продължава до 2018 г., а Томсън, Хелиуел и Зибенберг съдят Ходжсън и Дейвис през 2021 г.

Дейвис се споразумя извън съда през 2023 г. Миналия месец апелативен съд в САЩ постанови, че Ходжсън трябва да споделя авторските възнаграждения с останалите членове на групата.