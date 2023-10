Почина звездата от "Приятели" Матю Пери (Oбновена)

Актьорът Матю Пери, който изигра Чандлър Бинг в хитовия американски сериал "Приятели", е бил намерен мъртъв в дома си на 54-годишна възраст, съобщават днес американските медии, цитирани от Франс прес.

Според в."Лос Анджелис Таймс" актьорът е бил намерен мъртъв в джакузито в дома си в Лос Анджелис.

Според неназовани източници, цитирани от същия вестник и специализираната медия Те Ем Зет, която първа съобщи за смъртта на актьора, на мястото не са открити следи от насилие.

Повече от 20 години актьорът се бори със зависимост от алкохол и болкоуспокояващи лекарства.

Актьорът разказа как се е преборил със зависимостта от наркотиците и алкохола в своите мемоари от 2022 г. "Приятели, любовници и голямото ужасно нещо“.

Споделя, че не помни заснемането на три години от сериала "Приятели".

Toй става световно известен с хитовия сериал “Приятели“, който проследява съдбата на шестима млади приятели, живеещи в Ню Йорк, и се излъчва от 1994 до 2004 г.

Матю Пери се превъплъщава в ролята на Чандлър Бинг и участва във всички епизоди на поредицата.

"Съкрушени сме от кончината на нашия скъп приятел Матю Пери. Той беше невероятно надарен актьор и незаличима част от семейството ни. Въздействието на неговия комедиен гений се почувства по целия свят и наследството му ще продължи да живее в сърцата на много хора", пишат в изявление от Warner Bros. Television Group - компанията, която продуцира "Приятели".

Матю Пери е роден в Канада, където учи заедно със сегашния премиер Джъстин Трюдо.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.