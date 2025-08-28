Починало е едно от момичетата, скочили от движещ се влак край Клисура

Починало е едно от момичетата, които скочиха от пътническия влак София-Бургас, край жп гара "Клисура". Информацията съобщава Антония Иванова от пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" в Пловдив за БТА.
20-годишното момиче беше настанено в болницата в критично състояние с тежки наранявания. До това се стигна след като на 26 август, около 13:30 часа, тя и 21-годишната ѝ спътница скочиха от движещ се влак, защото са пропуснали спирката, на която е трябвало да слязат.
Двете момичета искали да слязат от влака в Клисура, но не успели да отворят вратата на вагона. След като най-накрая успели, решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост, бе обяснено от Областната дирекция на МВР - Пловдив.
Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов изказа съболезнования на близките на момичето. От думите на Караджов в ефира на Нова телевизия стана ясно, че тя е дъщеря на работещ в системата на БДЖ с над 30-годишен стаж на гарата, на която се е случила трагедията.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура за изясняване на всички факти и обстоятелства около тежкия инцидент.
"Няма кого да разпитаме, другото момиче е в много тежко състояние. Засега само следователите се допускат до нея", каза Караджов относно изясняването на причината, поради която момичетата са скочили в движение.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Първо правило, скоростта на влака да е по-малка от тая с която можеш да бягаш. Второ, като скочиш трябва да има пътека по която да бягаш отначало със същата скорост. Трето, по пътеката да няма стълбове със светофари и други знаци върху които да се размажеш, ако не ги видял. Четвърто, скача се от най-долното стъпало. И последно, преди да скочиш оглеждаш облеклото си дали нещо от него може да се закачи за вагона, да увиснеш напреки на релсата и като се скъса дрехата да паднеш и да бъдеш прегазен.
Има слухове че ако се дръпне аварийната спирачка на влака наказанията са много големи което предполагам не е така. Но в случая най-вероятно тях ги е било страх да дръпнат аварийната спирачка. Винаги машинистът тръгва когато началник влака му даде сигнал, така че ако бяха отворили прозореца и бяха викали да ги чуе началник влака той нямаше да даде сигнал на машиниста влака да тръгне.
Сподели за някои от тях, може да са ни от полза...
Щом са били в състояние да се прехвърлят през прозореца, не им е бил проблемът физическото състояние да отворят врата на стар вагон. В главата са проблемите както обичайно.
Отварянето на някои врати на вагони би затруднило и закорявял фитнес практикант, масовата материана база на БДЖ си е чиста проба насилствено задвижван скрап.
Има няколко правила за скачане в движение, и ако не ги знае човек рискува много. Тия момичета не са знаели нито едно.
така ги възпитават през телефоните че вече скачат и от влакове в движение...егати родителите