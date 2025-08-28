Починало е едно от момичетата, скочили от движещ се влак край Клисура

Починало е едно от момичетата, които скочиха от пътническия влак София-Бургас, край жп гара "Клисура". Информацията съобщава Антония Иванова от пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" в Пловдив за БТА.

20-годишното момиче беше настанено в болницата в критично състояние с тежки наранявания. До това се стигна след като на 26 август, около 13:30 часа, тя и 21-годишната ѝ спътница скочиха от движещ се влак, защото са пропуснали спирката, на която е трябвало да слязат.

Двете момичета искали да слязат от влака в Клисура, но не успели да отворят вратата на вагона. След като най-накрая успели, решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост, бе обяснено от Областната дирекция на МВР - Пловдив.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов изказа съболезнования на близките на момичето. От думите на Караджов в ефира на Нова телевизия стана ясно, че тя е дъщеря на работещ в системата на БДЖ с над 30-годишен стаж на гарата, на която се е случила трагедията.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура за изясняване на всички факти и обстоятелства около тежкия инцидент.

"Няма кого да разпитаме, другото момиче е в много тежко състояние. Засега само следователите се допускат до нея", каза Караджов относно изясняването на причината, поради която момичетата са скочили в движение.