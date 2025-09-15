 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Подаването на заявления за еднократна помощ за ученици е до 15 октомври

0 коментара
Сн. БГНЕС
До момента Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане е отпуснало еднократна помощ за ученици на близо 145 000 деца.
 
Семействата на повече от половината от тях вече са получили първия транш от подпомагането от 150 лв.
 
Останалите ще получат средствата в следващите седмици, уточняват от МТСП.
 
Втората половина от общата сума от 300 лв. се изплаща в началото на втория срок, при условие че детето ходи редовно на училище. Помощта се отпуска на всички деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас от държавните, общинските и частните училища, независимо от дохода на техните семейства. Очаква се да бъдат подкрепени общо около 250 000 деца.
 
Подаването на документи до дирекциите "Социално подпомагане" в цялата страна продължава до 15 октомври. 
 

Ключови думи

ученици помощи
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни