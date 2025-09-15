Подаването на заявления за еднократна помощ за ученици е до 15 октомври

До момента Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане е отпуснало еднократна помощ за ученици на близо 145 000 деца.

Семействата на повече от половината от тях вече са получили първия транш от подпомагането от 150 лв.

Останалите ще получат средствата в следващите седмици, уточняват от МТСП.