Подпалени бяха три автомобила на инспектор от ГИТ в Монтана

Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда (ГИТ) в Монтана са били запалени през нощта срещу неделя, съобщиха от социалното министерство.
Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с МВР по случая. Полицаите веднага са се отзовали и работят, за да се изяснят причините за това деяние, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов.
"Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си", заявява министърът.
По данни на МВР три автомобила са били умишлено запалени през нощта в Монтана. Около 01:19 часа на спешен номер 112 е получен сигнал за запален автомобил в Монтана. При огледа на местопроизшествието е установено, че около 00:15 часа в междублоково паркинг място са запалени три леки автомобила.
Те са собственост на 41-годишен мъж от Монтана. Установено е, че се касае за умишлен палеж. Автомобилите са загасени от екипи на пожарната. Образувано е досъдебно производство.
