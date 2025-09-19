Подпалени камиони, отпаднал конкурент. Чистенето на част от София може да излезе 3 пъти по-скъпо

Запалени камиони, отпаднал кандидат и много високи цени. Това е новата сюжетна линия в мегапоръчката за чистенето на София за над 500 млн. лева. Развитието идва след отварянето на ценовите предложения за само една от 7-те зони, на които е разделена София в търга за боклука. Става въпрос за районите "Люлин" и Красно село".

Към момента е ясно, че само консорциум, в който участва фирма, свързвана с Христофорос Аманитидис - Таки, е останала в битката за чистенето на тази част от София.

Освен това обединение оферта за "Люлин" и Красно село" подаде и турската компания "Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитед Шикрети". Отворена е обаче само офертата на българския консорциум, показва проверка в регистъра на обществените поръчки.

Криминален случай и един кандидат по-малко

По-рано през деня съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че турската фирма се е отказала от участието си в поръчката. А преди 2 месеца камиони на фирмата, паркирани в София, са били запалени.



Един от запалените камиони на турската фирма, отпаднала от битката за чистенето на "Люлин" и "Красно село". Сн. Пресцентър "Да, България"

Според Ивайло Мирчев е подаден сигнал за умишлен палеж, но два месеца по-късно МВР все още не е предприело нищо. "Министър Даниел Митов, който от трибуната много грозно защитаваше действията на МВР, отлично знае за този случай", заяви депутатът.

Източници на Mediapool потвърдиха за случая със запалените камиони. Ставало въпрос за четири превозни средства, паркирани в София. Те били част от повече камиони на фирмата и били с чужда регистрация.

Към момента няма официална информация за пряка връзка между случая с камионите и отпадането на турската компания от поръчката. Не е ясно и дали фирмата се е отказала сама, или е била отстранена.

По неофициална информация в хода на процедурата Регионалната инспекция по околната среда и водите - София е уведомила Столичната община, че разрешителното на турската компания за работа с отпадъци е отменено. Това е станало, след като от общината са поискали официално потвърждение дали представеното от фирмата разрешително е валидно, тъй като нямало как да се провери по служебен път в регистрите на ековедомството.

Това също би било аргумент за отпадането на дружеството от поръчката.

Високи цени

При това положение общината може да продължи поръчката в частта за "Люлин" и "Красно село", или да реши да я прекрати заради участието само на един кандидат.

Ако процедурата продължи и се стигне до подписване на договор, общината вероятно ще плаща в пъти повече за чистенето на тези два района на София.

Проверка в ценовото предложение на консорциума около компанията "Транс 2025", свързвана с Таки, показва, че предложените стойности за отделните услуги в пъти надвишават прогнозните, заложени от общината. Така за 5 години прогнозната стойност за чистенето на "Люлин" и "Красно село", офертирана от единствения останал кандидат, е за близо 189 млн. лева. Това е близо 3 пъти повече от заложените от общината 66.9 млн. лева.

Почти всички единични стойности са в пъти по-високи от заложените предварително от местната власт. Така масовата цена за събирането на боклуците, предложена от консорциума около "Транс 2025", е 349 лева на тон при прогнозна стойност под 167 лева (и двете стойности са без ДДС). В момента фирми на Румен Гайтански-Вълка вдигат кофите в тези райони за около 144 лева с ДДС на тон.

Кандидатът Единственият останал кандидат за чистенето на "Люлин" и "Красно село" е консорциум, в който влизат фирмите "Транс 2025" и К М Д ЕООД на Атанас Търев, която от 15 години събира боклука в Пловдив. Двете дружества се явиха заедно и на последния търг за чистенето на втория по-големина град. И подписаха договор, който изтича през есента на 2029 г. "Транс 2025" е нов играч в бизнеса с боклука. До преди месеци фирмата е била собственост на "Новита Холдинг груп", през която е и връзката с Таки. През април собствеността е прехвърлена на управителя на дружеството Стефан Иванов Колев. "Фирмата е била собственост на "Новита холдинг груп", която по всички показатели е свързана с всички десни ръце на Таки - Къро и всички негови сътрудници в предишните му деяния. Преди няколко месеца е прехвърлена на своя управител, който вече е собственик. Връзката там е абсолютно очевидна", коментира съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в петък. Освен в "Люлин" и "Красно село" обединението иска да вземе чистенето и в районите "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица". Там конкурент първоначално нямаше, а в последствие оферта подаде обединение около "Еко ресурс-Р".

"Какво ни струва завладяната държава? През последните години боклукът е извозван на цена 144 лв. на тон. В новата процедура общината дава цена от 200 лв. на тон. Фирмата на Таки дава цена от 420 лв. на тон. До този момент софийските граждани са плащали 66 млн. лв. за пет години, сега ще трябва да дадат 188 млн. лв.", коментира Ивайло Мирчев.

Цената за друга масова дейност - чистенето на уличните кошчета, предложена от консорциума около "Транс 2025", е 3.50 лева на кошче при заложени от общината 67 стотинки.

Механизираното чистене на улични платна и площади е оценено от участника на 34 лева, а от общината на 7.40 лева на дка. Ръчното чистене на тротоари, улични платна и т.н. в офертата струва 37 лева на дка, а прогнозната стойност на общината е 10.65 лева. За чистенето на тротоари, велоалеи и т. н. с машини, което общината е оценила прогнозно на 1 лев на дка, посочената цена е 49 лева.

При такава голяма разлика между прогнозна цена и оферта, местната власт може да поиска обосновка от кандидата за определянето на стойностите. Ако тя не бъде приета, той може да бъде отстранен.

Всички решения досега и от тук нататък могат да бъдат обжалвани пред Комисията за защита на конкуренцията, председателствана в момента от Росен Карадимов.