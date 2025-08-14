Подпалиха колата на шефа на полицията в Козлодуй

Лек автомобил "Ауди", собственост на началника на полицията в Козлодуй Благомир Благоев, е бил подпален в крайдунавския град тази нощ.
Сигналът за пламъците е подаден в 3:40 часа в Районното управление, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.
Колата е била паркирана пред жилищен блок. Тя е напълно унищожена.
Нанесени са щети на още три паркирани автомобила пред пред кооперацията. При пожара няма пострадали хора, съобщиха местните сайтове "Булнюз" и "Зов Нюз".
На 6 април при умишлен палеж изгоряха 9 коли, паркирани пред два блока в Козлодуй. Тогава стана ясно, че огънят е тръгнал от джип "Ренегат", след което се прехвърлил върху другите автомобили. Джипът е собственост на жената, с която началникът на полицията живее на семейни начала.
Разследващите не изключват връзка между двата пожара.
Благомир Благоев беше назначен за началник на РПУ-Козлодуй в края на октомври 2020 г. Завършил е висше образование в Академията на МВР със специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред".
През 2004 г. е назначен за служител в МВР на длъжност полицай в група "Охрана на обществения ред" от сектор "Охранителна полиция" към Районно управление - Враца. След това заемо последователно длъжностите - полицай, младши автоконтрольор, разузнавач, началник на група "Противодействие на тежки престъпления". В края на 2019 г. временно е назначен на длъжността началник на сектор "Криминална полиция" към РУ - Враца.
