Подпалвачът на пожара във Велико Търново остава зад решетките

Стоян Денчев, който умишлено причини пожар във Велико Търново в края на юли и беше обвинен в тероризъм, остава за постоянно в ареста. Това определи Софийският апелативен съд, който потвърди решението на по-долната инстанция, предаде БТА.
Съдебният състав прие днес, че определението на Софийския градски съд е законосъобразно по всички изложени съображения.
Симеон Тъпов, адвокат на задържания, помоли съдът да промени мярката за неотклонение. Според него липсва обосновано предположение Денчев да е извършил престъплението, за което е обвинен - тероризъм. Той допусна, че е възможно да има данни за друго престъпление - палеж. Защитникът изрази несъгласие с първата инстанция за опасност Стоян Денчев да извърши друго престъпление.
Самият Денчев поиска от съда да му определи по-лека мярка за неотклонение.
Прокурорът по делото посочи, че безспорно е установено това, че Денчев е автор на деянието. Според него обвиняемият осъзнавал, че чрез действията си ще всее страх и смут в населението с оглед ситуацията в страната с пожарите към онзи момент.
Охранителни камери показаха, че задържаният Стоян Денчев е причинил пожара между кварталите "Бузлуджа" и "Чолаковци" във Велико Търново в нощта на 27 юли. Кметът на града Даниел Панов пбликува видеото в социалните мрежи. На него се вижда мъж, който пали със запалка сухи треви и клони. Потушаването на огъня продължи близо четири часа и имаше риск да засегне жилищни сгради. Хората тогава преживяха една безсънна нощ.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Почти винаги зад подобни криминални деяния на наркозависими хора стоят спонсори-поръчители. Така че много по-важен в случая е поръчителят. И работата на следствието е да установи кой е поръчител на този терористичен акт.
"Тъпов, адвокат на задържания..." ... очевидно е много .... такъв!, защото при наличието на хубав цветен видеозапис на ТРИКРАТНИТЕ напъни паляча да подпали гората и планината... не може да приплакваш, че "липсва обосновано предположение"... ;-))) .. .... ... .. Я! малко по-сериозно, тЪпов! ...