Подпалвачът на пожара във Велико Търново остава зад решетките

Стоян Денчев, който умишлено причини пожар във Велико Търново в края на юли и беше обвинен в тероризъм, остава за постоянно в ареста. Това определи Софийският апелативен съд, който потвърди решението на по-долната инстанция, предаде БТА.

Съдебният състав прие днес, че определението на Софийския градски съд е законосъобразно по всички изложени съображения.

Симеон Тъпов, адвокат на задържания, помоли съдът да промени мярката за неотклонение. Според него липсва обосновано предположение Денчев да е извършил престъплението, за което е обвинен - тероризъм. Той допусна, че е възможно да има данни за друго престъпление - палеж. Защитникът изрази несъгласие с първата инстанция за опасност Стоян Денчев да извърши друго престъпление.

Самият Денчев поиска от съда да му определи по-лека мярка за неотклонение.

Прокурорът по делото посочи, че безспорно е установено това, че Денчев е автор на деянието. Според него обвиняемият осъзнавал, че чрез действията си ще всее страх и смут в населението с оглед ситуацията в страната с пожарите към онзи момент.

Охранителни камери показаха, че задържаният Стоян Денчев е причинил пожара между кварталите "Бузлуджа" и "Чолаковци" във Велико Търново в нощта на 27 юли. Кметът на града Даниел Панов пбликува видеото в социалните мрежи. На него се вижда мъж, който пали със запалка сухи треви и клони. Потушаването на огъня продължи близо четири часа и имаше риск да засегне жилищни сгради. Хората тогава преживяха една безсънна нощ.