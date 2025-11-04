Подводница с над 1.7 т кокаин е заловена от португалската полицция

Португалската полиция залови в Атлантическия океан наркоподводница, превозваща над 1,7 тона кокаин, съобщи ДПА, цитирана от БТА във вторник. Операцията под кодово име "Ел Дорадо" е била подпомогната от флота. Криминалистите от Лисабон арестуваха четирима души на борда.
Заловените са граждани на Венецуела и в момента се разпитват в Лисабон, посочи португалската информационна агенция ЛУЗА. По данни на лисабонската полиция операцията е проведена в сътрудничество с агенции за борба с наркотиците от Съединените щати и Обединеното кралство.
Това е втората през тази година голяма акция на португалските власти срещу южноамерикански наркомрежи. През март, в координация с Испания, бе заловена наркоподводница с почти 7 тона кокаин край Азорските острови.
Според властите Иберийският полуостров се превръща в една от ключовите входни точки за южноамериканската кокаинова мрежа в Европа. Контрабандистите все по-често използват т.нар. наркоподводници - плавателни съдове, които пътуват предимно под повърхността и са слабо видими за радар и сателитни наблюдения, макар да не могат да потънат напълно като истински подводници.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.