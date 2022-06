"Поход за нашия живот": Десетки хиляди в САЩ поискаха по-строги закони за оръжията

Десетки хиляди протестиращи се събраха в САЩ, за да призоват за по-строги закони за оръжията след последните масови стрелби.

Сн. ЕПА/БГНЕС

Участващите в стотиците демонстрации носеха лозунги като "Искам свобода да не бъда прострелян".

Президентът на САЩ Джо Байдън подкрепи протестите, призовавайки Конгреса да "приеме закон за безопасност на оръжията със здравия разум".

Въпреки това шансовете за правна промяна вероятно ще бъдат блокирани от републиканците.

Деветнадесет деца и двама възрастни бяха убити при стрелбата на 24 май в начално училище в Ювалди, Тексас. Малко преди това десет души загинаха при атака в Бъфало, Ню Йорк и тва поднови призивите за действие по контрола на оръжията в САЩ.

Протести под надслова "Поход за нашия живот" (March For Our Lives) се състояха в центъра на американската столица и на много други места в САЩ. Те са организирани от групата за безопасност на оръжията March For Our Lives (MFOL), основана от оцелели от стрелбата в училище в Паркланд през 2018 г. във Флорида. Тя обяви план за около 450 митинга в цялата страна в събота, включително Вашингтон, Ню Йорк, Лос Анджелис и Чикаго.

Сн. ЕПА/БГНЕС

Групата заяви, че бездействието на политическите лидери убива американците.

"Вече няма да ви позволяваме да седнете, докато хората продължават да умират“, каза в изявление Тревън Босли, член на борда на MFOL, цитиран от ББС.

"Стига толкова!“, заяви кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър по време на демонстрацията в нейния град. "Говоря като кмет, като майка, говоря от името на милиони американци и американски кметове, които настояват Конгресът да си свърши работата. А работата му е да ни защити, да защити нашите деца от насилие с (огнестрелно) оръжие", каза Баузър.

Всички оратори, говорили пред множеството, настояваха сенаторите, които са смятани за голяма пречка пред законодателство в тази посока, да действат или да бъдат отстранени от длъжност с гласуване, особено като се има предвид шокът за цялата нация, след като 19 деца и двама учители бяха убити в Ювалди.

Сн. ЕПА/БГНЕС

"Ако нашето правителство не може да направи нищо, за да не допусне 19 деца да бъдат избити в собственото си училище, време е да сменим хората, които са в правителството“, каза Дейвид Хог, оцелял през 2018 г. при стрелбата, в която загинаха 17 средношколци и учители в гимназия "Марджъри Стоунмън Дъглас" в Паркланд, щата Флорида.

По думите му убийствата на деца в Ювалди "трябва да ни изпълнят с ярост и искания за промяна, не безкрайни дебати, а искания за промяна сега".

Гарнел Уитфийлд, чиято 86-годишна майка беше убита при расово мотивираната стрелба в Бъфало, Ню Йорк, на 14 май, каза пред тълпите във Вашингтон: "Ние сме тук, за да поискаме справедливост. Ние сме тук, за да застанем с онези, които са достатъчно смели да изискват разумно законодателство за оръжията."

Съосновател на организацията "Поход за нашия живот", създадена след тази стрелба, провела първия си митинг във Вашингтон малко след това, Хог водеше множеството, което скандираше "Отстранете ги!".

Друга оцеляла от стрелбата в Паркланд и съоснователка на "Поход за нашия живот" – Екс Гонзалес, заяви "Убиват ни!" и призова Конгреса да действа мъдро.

Наред с други политики, MFOL призова за забрана на щурмови оръжия, универсални проверки за онези, които се опитват да закупят оръжия и национална система за лицензиране, която да регистрира собствениците на оръжие.

Сн. ЕПА/БГНЕС

Тийнейджърите Калвин Крисфийлд и Ани Арзуманян са пътували от Мериленд за участие в похода. Казват ми, че членовете на техните училищни спортни отбори са трябвало да се подслонят от оръжейни атаки по време на игри. Те са повече обнадеждени, отколкото оптимисти по отношение на промяната, но казват, че справянето с насилието с оръжие е отговорност на на тяхното поколение, "защото ние сме тези, които умираме".

"Чичо ми мюсюлманин е проверяван повече, отколкото покупката на пистолет", гласи надпис, държан от Хафиза Кази.

Линдзи Ерин е начална учителка, която е категорична, че учителите не трябва да бъдат въоръжени, както се застъпват от някои републиканци.

Първият протест на MFOL се проведе дни след стрелбата в гимназията на Марджъри Стоунман Дъглас в Паркланд, Флорида, през 2018 г., при която бяха убити 14 ученици и трима възрастни.

Сегашният протест, според организаторите, е най-големият митинг за безопасност на оръжията за един ден в историята на САЩ и хиляди студенти в цялата страна напуснаха класните си стаи, за да се присъединят към демонстрациите.

Президентът Байдън, демократ, който този месец призова Конгреса да забрани щурмовите оръжия, да разшири проверките и да приложи други мерки за контрол на оръжията, заяви, че подкрепя съботните протести.

"Днес младите хора в цялата страна отново маршируват с @AMarch4OurLives, за да призоват Конгреса да приеме здравословно законодателство за безопасност на оръжията, подкрепено от мнозинството американци и собственици на оръжие", написа в Tweeter той.

"Присъединявам се към тях, като повтарям призива си към Конгреса: направете нещо", заяви Байдън..