Поискаха оставката на министър Бачев заради близостта му с обвиняем за насилие актьор

И името на министъра на културата Мариан Бачев беше замесено в скандала с актьора Росен Белов, който е сред четиримата обвинени за задържането в плен на 20-годишен младеж.

Белов от седем години е част от театралната работилница на културния министър - "Арладия Фюжън Арт". В неделя районният кмет на „Изгрев“ Делян Георгиев обяви, че ще започне незабавна проверка на дейността на работилницата.

"След арестите, свързани с принуда, аморално и отвратително поведение на публичните личности Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов, районната администрация на "Изгрев" започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936" в ж.к."Изток", написа Георгиев във Facebook.

В петък Станимир Хасърджиев, който бе дългогодишен председател на най-голямата пациентска организация в България – Националната пациентска организация, беше задържан заедно с актьор, гръцки модел и бивш военен от Френския легион за това, че са държали в плен млад мъж в продължение на часове и са го принуждавали да се дрогира.

Впоследствие се оказа, че въпросният актьор е Росен Белов. От повече от 20 години той играе на сцената на театър "София", а от 7 години преподава и в детска театрална работилница "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт“, която Бачев ръководи сам преди да стане културен министър. Сега начело на работилницата е неговата съпруга.

"Като кмет и баща на три деца, съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи", заявява Георгиев

По думите му, ако при проверката на работилницата, в която работи и Белов, се докажат нарушения, „излизащи от общоприетите, морални норми“, той ще изиска незабавното ѝ отстраняване от читалището в квартал „Изток“.

В понеделник Георгиев ще извика на среща председателя на настоятелството на културната институция, за да обсъдят последващите действия на общината.

"Няма да допусна децата на “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад” да бъдат изложени дори и на минимален риск", посочва още той.

Изглежда Бачев и Белов са приятели, като имат множество общи снимки, а в неделя вечер министърът е участвал в Пловдив като актьор в пиесата "Познай кой ще дойде на вечеря?", чийто режисьор е именно Белов.

Родителите не били притеснени, защитиха работилницата

Министърът на културата коментира казуса за първи път в понеделник. Той обаче не коментира познанството си с Белов, нито взима отношение по казуса, а единствено обявява, че задържаният никога не е бил съдружник в театралната работилница, а родителите не са се притеснили от задържането на актьора.

"Във връзка с информация, която бе оповестена в публичното пространство, държа да отбележа следните факти, а не интерпретации и хипотези:Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър", написа Бачев във Facebook.

По думите му е научил за задържането на Росен Белов в събота сутринта, а от работилницата се уведомили всички родители.

"Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни“, посочва Бачев.

Той допълва, че е научил от социалните мрежи за проверката на районния кмет на театралната работилница и очаква резултатите да бъдат обявени публично.

Културният министър публикува и писмо, което родителите са написали в защита на театралната работилница.

"Ние, родителите на децата, които се обучават в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, се обръщаме към Вас, за да изразим своята категорична подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата. Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ е не само школа за театър, там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина“, пишат родителите.

Според тях преподавателите „работят с професионализъм, отговорност и отдаденост, а театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за децата им“.

"През годините сме виждали техния напредък и личностно израстване, благодарение на създадения дух на взаимно уважение и доверие. В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността", посочват още те.

Родителите смятат, че „проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина“.

Те са готови да защитят работилницата и интересите на децата си с участия в медии и активни действия.

Актьорът временно без работа

50-годишният Росен Белов пък временно остана без работа, след като беше отстранен и от двете си работни места до изясняването на фактите и обстоятелствата около казуса.

В събота първо школата на културния министър съобщи, че Белов вече не е част от нея.

"Във връзка с изнесена в медиите информация, ви уведомяваме, че Росен Белов вече не е част от нашата театрална работилница до пълното изясняване на обстоятелствата и произнасянето от компетентните органи“, написаха от Аркадия Фюжън Арт във Facebook.

Няколко часа по-късно и от театър „София“ обявиха, че Белов временно слиза от сцената им.

"Във връзка с медийни публикации, свързващи името на актьора от „Театър София“ Росен Белов със съпричастност в извършено престъпление, както и с оглед твърденията за наложени му мерки за неотклонение от компетентните органи, ръководството на Театър „София“ заявява, че го отстранява от участие в представленията си до изясняване на всички факти и обстоятелства по случая“, посочват от театъра в социалните мрежи.

Според културната институция на сцената ѝ „няма място и за капка съмнение в почтеността на екипа им, „чиито морални и човешки принципи не допускат толерантност към подобни деяния“.

От театъра разчитат на активността на органите на реда да потвърдят или разсеят съмненията в кратки срокове.

"Възраждане" иска оставката на Бачев

От проруската партия „Възраждане“ пък поискаха оставката на културния министър заради връзката му с Белов.

"Свързаността на Министъра с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост. Призоваваме Мариан Бачев да подаде оставката си, тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния“, гласи позицията на формацията.

Според „Възраждане“ министърът все още не се е разграничил от тези действия, и не ги е осъдил, „както направи организацията на другия, чието пряко участие е установено“.

От Националната пациентска организация излязоха в петък с официална позиция, в която се разграничават от Хасърджиев.

"Разследването продължава, а частичната информация, че има замесени и други влиятелни личности в този скандал ни замисля сериозно дари мълчанието на Министъра на културата не е свързано точно с това", допълват от партията.

До арестите в петък се стига, след като преди месец 20-годишно момче подава сигнал, че четиримата мъже са го държали в плен в апартамент в квартал „Дианабад“.

Майката на младежа разказва, че във вечерта на инцидента синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга. След това се свърза с близки и им казва, че е отвлечен. Впоследствие е намерен от полицията и майка му на тераса в съседство на апартамента.

Жители в блока казват, че апартаментът, в който е извършено престъплението е на Станимир Хасърджиев. В понеделник съдът е оставил Хасърджиев и мъжът, работил във Френския легион в ареста. Актьорът и гръцкият модел са под домашен арест.