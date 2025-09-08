Поискалият нов разпит бивш заместник на Благомир Коцев обяви, че след това животът му е бил заплашван

Бившият заместник на арустувания от два месеца варненски кмет Благомир Коцев и считан за негова дясна ръка Диан Иванов, който поиска нов разпит пред съдия и в присъствието на адвокат, заради дадени по натиск показания срещу Коцев, обяви в понеделник, че веднага след депозирането на това искане пред Софийската градка прокуратура е получил заплахи за живота си.
С пост във Фейсбук Иванов заяви, че и до днес никоя институция не се е свързала с него, „за да бъда разпитан по повод заявлението за изтръгнатите показания“.
Той отбелязва, че публикацията му е заради предстоящото ново разглеждане на мерките за неотклонение на Благомир Коцев, което в петък най-сетне бе придвижено към съда, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов „помоли“ за това.
Още по темата
„Поради тази причина публикувам настоящото, с риск и този пост да бъде свален. Когато и да изчезне това съобщение, се надявам достатъчно хора да са го прочели. Предстои да разберем какво ще се случи с мен…“, написа Иванов.
Той обяснява, че предишния му пост с искането и заявлението за повторен разпит не е бил свален от него, каквито подозрения имаше, а „поради причина, която остава неясна за мен и до днес”.
“Ако това е направено от органи или институции – защо нямам нотификация от Фейсбук? Ако е от органи на власт – кои са те и защо? Допускам, че причината е информацията, която в такива показания бих предоставил за действията на КПК и ГДБОП. Множество неправомерни действия, включително в дома ми, където беше непълнолетното ми дете с няколко негови приятели – деца, изправени пред над една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК, сами, без родители.
“Веднага след депозирането на заявлението пред СГП получих заплахи за живота ми. Не съм се крил – през цялото време съм бил в дома си”, пише още Иванов
Той е дългогодишен адвокат на семейния бизнес на Благомир Коцев и след като той влиза в политиката, става негов заместник – и в областната управа, и след това в общината. Той напусна кметството през юни с обяснение "лични причини".
Че Иванов е дал показания срещу Коцев се разбра след ареста на варненския кмет на 8 юли. Близки на кмета нарекоха бившия му заместник "Юда". Самият той отричаше да е говорил срещу Коцев, а след това заяви, че е говорил пред КПК под натиск.
Въпреки отказа на Иванов от показанията му, Коцев бе оставен в ареста. От прокуратурата дори заявиха, че действията на Иванов сочат, че ако кметът бъде пуснат на свобода, може да окаже въздействие върху свидетели.
В последните дни на август защитата на варненския кмет Благомир Коцев внесе в прокуратурата искане за пускането му ареста и заседанието на Софийския градски съд се очакваше хрез миналата седмица, но се оказа, че документацията не е придвижена към съда.
“Надявам се, че съдът ще се увери, че десет месеца след началото на делото, няма никакви основания г-н Коцев да бъде в ареста. Защитата твърдеше, че нямаше основание за това и преди два месеца, но сега това е още по-ясно“, каза пред иповече от седмица адвокатът на варненския кмет Ина Лулчева.
Пет граждански протеста се проведоха във Варна в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев след неговото задържане под стража след акция на прокуратурата и антикорупционната комисия.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Бахмааму! Аферата Драйфус ряпа да яде! А “най-компетентния по тия въпроси сайт Афера” не уточнява ли как точно таз мистериозна ОПГ е посъветвала “т. нар. Диди” да се самонарани. В смисъл, да си изкълчи кокалчето или да се удари по носа, за да му текне кръв? Тръпна в очакване на пикантерии във връзка с тази толкова опасна “ОПГ около кмета Коцев”. Сайтът “Афера” няма начин да не знае. Между другото, какво пише сайтът “Афера” за местоположението на черната пантера? И дали лорд Минчев е успял да излекува тежката си мигрена?
Това са методите на съветско-българската ДС. Лечението е късане на дипломацията с москва и дерусификация на службите и правосъдието.
Току-що в най-компетентния по тия въпроси сайт "Афера" прочетох, че става дума за жалък опит на един от ОПГ около кмета Коцев, т.нар.Диди, да се изкара жертва и да се самонарани, за да привлече вниманието.Престъпленията на Благо са неоспорими, две съдебни инстанции са се произнесли, скоро прокуратурата ще поиска отстраняването му от длъжност, и всякакви опити да се изкара знаме един корумпиран кмет са смешни.През ноември се очакват избори за кмет, както пише друг компетентен сайт,бгснайпер, и макар че Тиквата се опъва, Шиши настоява за кметски избори и такива ще има.А протестите във Варна за Благо тия дни бяха толкова рехави, че Кокорчо е бесен.
Българинът продължава да е заблуждаван от мутри, полицаи, наследници и всичко останало от БКП, която разтури и уби българското през 1944г. Защо захраниха МВР с толкова пари, а за лекари и сестри нямаше? Защо взимат такива заеми без да се търси сметка в медиите?