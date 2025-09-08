Поискалият нов разпит бивш заместник на Благомир Коцев обяви, че след това животът му е бил заплашван

Бившият заместник на арустувания от два месеца варненски кмет Благомир Коцев и считан за негова дясна ръка Диан Иванов, който поиска нов разпит пред съдия и в присъствието на адвокат, заради дадени по натиск показания срещу Коцев, обяви в понеделник, че веднага след депозирането на това искане пред Софийската градка прокуратура е получил заплахи за живота си.

С пост във Фейсбук Иванов заяви, че и до днес никоя институция не се е свързала с него, „за да бъда разпитан по повод заявлението за изтръгнатите показания“.

Той отбелязва, че публикацията му е заради предстоящото ново разглеждане на мерките за неотклонение на Благомир Коцев, което в петък най-сетне бе придвижено към съда, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов „помоли“ за това.

„Поради тази причина публикувам настоящото, с риск и този пост да бъде свален. Когато и да изчезне това съобщение, се надявам достатъчно хора да са го прочели. Предстои да разберем какво ще се случи с мен…“, написа Иванов.

Той обяснява, че предишния му пост с искането и заявлението за повторен разпит не е бил свален от него, каквито подозрения имаше, а „поради причина, която остава неясна за мен и до днес”.

“Ако това е направено от органи или институции – защо нямам нотификация от Фейсбук? Ако е от органи на власт – кои са те и защо? Допускам, че причината е информацията, която в такива показания бих предоставил за действията на КПК и ГДБОП. Множество неправомерни действия, включително в дома ми, където беше непълнолетното ми дете с няколко негови приятели – деца, изправени пред над една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК, сами, без родители.

“Веднага след депозирането на заявлението пред СГП получих заплахи за живота ми. Не съм се крил – през цялото време съм бил в дома си”, пише още Иванов

Той е дългогодишен адвокат на семейния бизнес на Благомир Коцев и след като той влиза в политиката, става негов заместник – и в областната управа, и след това в общината. Той напусна кметството през юни с обяснение "лични причини".

Че Иванов е дал показания срещу Коцев се разбра след ареста на варненския кмет на 8 юли. Близки на кмета нарекоха бившия му заместник "Юда". Самият той отричаше да е говорил срещу Коцев, а след това заяви, че е говорил пред КПК под натиск.

Въпреки отказа на Иванов от показанията му, Коцев бе оставен в ареста. От прокуратурата дори заявиха, че действията на Иванов сочат, че ако кметът бъде пуснат на свобода, може да окаже въздействие върху свидетели.

В последните дни на август защитата на варненския кмет Благомир Коцев внесе в прокуратурата искане за пускането му ареста и заседанието на Софийския градски съд се очакваше хрез миналата седмица, но се оказа, че документацията не е придвижена към съда.

“Надявам се, че съдът ще се увери, че десет месеца след началото на делото, няма никакви основания г-н Коцев да бъде в ареста. Защитата твърдеше, че нямаше основание за това и преди два месеца, но сега това е още по-ясно“, каза пред иповече от седмица адвокатът на варненския кмет Ина Лулчева.

Пет граждански протеста се проведоха във Варна в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев след неговото задържане под стража след акция на прокуратурата и антикорупционната комисия.

Варненският кмет и другите двама общинари от "Продължаваме промяната" бяха задържани след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

В последствие излязоха публични твърдения, че Пламенка Димитрова е получавала обществени поръчки за десетки милиони по време на управлението на ГЕРБ във Варна. Бойко Борисов е присъствал на коктейл, организиран от нейната фирма "Залива-47".