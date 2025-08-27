Поисканите от Пеевски държавни магазини пак се бавят. Ще правят търгове до 100 000 лв. и ще имат резервен фонд

Държавните магазини за храни се бавят, независимо че на 6 август правителството взе решение за създаване на новата държавна фирма, която ще ги оперира. Проверка на Mediapool показва, че процедурата отново е "на трупчета" и Министерството на земеделието не е подало документи за регистрирането на дружеството "Магазин за хората" пред Търговския регистър.

Идеолог на новата верига магазини, които ще се финансират от всички данъкоплатци чрез държавния бюджет, е лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Той обяви отварянето им още през май. Към момента обаче не е сигурно кога точно ще бъде прерязана лентата на първия магазин от веригата, която по замисъл трябва да продава евтино български храни с до 10% надценка,

Като начало, през юли Министерският съвет изненадващо отложи решението за създаване на държавната фирма. По непотвърдена информация на Mediapool, причината за това са търкания между основните политически играчи, в резултат на което ГЕРБ са забавили създаването на фирмата, а като "отмъщение" Пеевски поискал закриване на Комисията за противодействие на корупцията.

Според записаното в Бюджет 2025, фирмата трябваше да стане факт още до края на април. Това обаче се случи едва в началото на август, когато и бяха осигурени 10-те млн. лв. капитал.

"Не се установява да са подавани заявления"

Липсата на регистрация на дружеството в Търговския регистър бе потвърдена пред Mediapool и от Агенцията по вписванията. "Към дата 26 август 2025 г., относно дружество с наименование “Магазин за хората", в Търговския регистър не се установява да са подавани заявления за първоначална регистрация", заявиха от там.

От отговорите на агенцията обаче става ясен друг куриозен факт: Още през май тази година ведомството на аграрния министър Георги Тахов си е запазило своеобразен прозорец за регистрация на дружеството чак до средата на ноември тази година.

"На 15 май 2025 г. е подадено заявление по образец Д1, с вх. номер: 20250515173449, въз основа на което е запазена фирма, наименование “Магазин за хората”, в полза на Министерство на земеделието и храните, като едноличен собственик на капитала, с крайна дата за изтичане на правото за закрила 16 ноември 2025 г.", посочват пред Mediapool от Агенцията по вписванията.

Търгове до 100 000 лв. и фонд "Резервен"

Когато и да бъде регистрирана, бъдещата държавна фирма ще може да провежда обществени поръчки до 100 000 лева, става ясно от Устройствения правилник на фирмата, публикуван в Правно-информационната система на МС.

Изрично се посочва, че Съветът на директорите на държавната фирма ще взема решения за организирането и провеждането на обществени поръчки на стойност до 100 000 лева без ДДС, като трябва да ги съгласува с едноличния собственик на капитала, т.е със земеделския министър.

Уточнява се, че "Магазин за хората" ще образува Фонд "Резервен". В него ще постъпва поне 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 25 на сто от номиналната стойност на капитала - тоест до 2.5 млн. лева. Парите в този фонд ще могат да се използват за покриване на годишната загуба, или на загуби от предходната година.

"Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят определената от устава част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала", пише още в Устройствения правилник.

Фирмата се готви да отдава под наем имоти

Доста любопитно звучат и други разпоредби, според които управата на дружеството ще може да взема решения за "отдаване под наем на недвижими имоти, чиято балансова стойност през текущата година е до 5 на сто от общата стойност на дълготрайните активи на дружеството", съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Този текст разкрива нови намерения, защото до момента от агроведомството твърдят, че компанията няма да купува собствени обекти, а ще наема рафтове в магазините на Централния кооперативен съюз. Текстът подсказва, че фирмата не просто ще може да има свои обекти, но и ще ги отдава под наем.

Кой ще е дирктор на държавния магазин?

Когато бъде регистрирано дружеството и след като Съветът на директорите му проведе първото си заседание, ще бъде избран изпълнителен директор. Постъп ще бъде зает от един от тримата души в Съвета на директорите, чиито имена министър Тахов обяви в началото на август. Двама от тях са бивши мениджъри в големи хипермаркети като "Билла" и "Кауфланд".

Единият е Николай Петров, бивш оперативен директор на "Билла България". Другите двама са Олга Стоянова, която е с близо 30 години юридически опит и от 2014 г. насам заема различни позиции в структурата на Министерството на земеделието и храните, както и юристът Ивайло Маринов.

Земеделският министър Георги Тахов ще има и специален съветник за дейността на "Магазини за хората" ЕАД. Това ще Димитър Спасов, който през годините бе генерален мениджър на "Билла България". Над 10 години ръководи и "Кауфланд България". По данни на "Търговския регистър", сега Спасов е в управата на дискаунтъра "ТЕДи Търговия на дребно". Веригата е специализирана в продукти за декорация, домакинство, канцеларски материали, артикули "Направи си сам" и др.

Заявките на агроведомството бяха първият магазин да бъде отворен в Пловдив през септември.