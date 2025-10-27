 Прескочи към основното съдържание
Покровск остава най-напрегната точка на фронта в Украйна

Покровск
Русия е атакувала Украйна с една ракета и e нанесла повече от 50 въздушни удара в последните часове.
 
На бойното поле най-сложна е ситуацията в Покровск, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, но не даде никакъв признак за отстъпление от града.
 
По-рано руското командване съобщи, че в района са обкръжени хиляди украински войници. 
 
"Именно там, срещу Покровск, руснаците са съсредоточили основната си ударна групировка - значителен брой окупационни войски. Разбира се, това създава сложна ситуация и в самия Покровск, и във всички съседни райони. Ожесточени боеве се водят навсякъде - и на подстъпите към града, има и диверсанти в града, с логистиката е трудно. Но трябва и занапред да унищожаваме окупаторите, да нанасяме на руснаците възможно най-големи загуби", каза Зеленски
 
Украински дрон е поразил минибус в руската Брянска област, загинал е шофьорът, а петима пътници са ранени, съобщиха местните власти.
 
Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е свалила общо 30 дрона, летящи към столицата. Заради атаката две от четирите летища на Москва - Домодедово и Жуковски - са били затворени.
 
За свалени украински безпилотни апарати съобщиха и властите на Ростовска и Тулска област. 

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

