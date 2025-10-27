Покровск остава най-напрегната точка на фронта в Украйна

Русия е атакувала Украйна с една ракета и e нанесла повече от 50 въздушни удара в последните часове.
На бойното поле най-сложна е ситуацията в Покровск, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, но не даде никакъв признак за отстъпление от града.
По-рано руското командване съобщи, че в района са обкръжени хиляди украински войници.
"Именно там, срещу Покровск, руснаците са съсредоточили основната си ударна групировка - значителен брой окупационни войски. Разбира се, това създава сложна ситуация и в самия Покровск, и във всички съседни райони. Ожесточени боеве се водят навсякъде - и на подстъпите към града, има и диверсанти в града, с логистиката е трудно. Но трябва и занапред да унищожаваме окупаторите, да нанасяме на руснаците възможно най-големи загуби", каза Зеленски
Украински дрон е поразил минибус в руската Брянска област, загинал е шофьорът, а петима пътници са ранени, съобщиха местните власти.
Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е свалила общо 30 дрона, летящи към столицата. Заради атаката две от четирите летища на Москва - Домодедово и Жуковски - са били затворени.
За свалени украински безпилотни апарати съобщиха и властите на Ростовска и Тулска област.
