Politico: Тръмп убедил Орбан да не пречи на присъединяването на Украйна към ЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп убеди унгарския премиер Виктор Орбан да се откаже от възраженията си срещу присъединяването на Украйна към Европейския съюз, съобщил дипломатически източник пред Politico. Според него това вече е повлияло на динамиката на обсъждането на въпроса.
Още двама европейски дипломати отбелязали в разговор с изданието, че „задънената улица“ с членството на Киев в ЕС ще бъде преодоляна през следващите месеци, предвид натиска, който се оказва върху Будапеща.
Тръмп провел телефонен разговор с Орбан след срещата в Белия дом с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери на 18 август. Както отбелязаха източници на Bloomberg, Тръмп искал да разбере защо Будапеща блокира присъединяването на Украйна към ЕС. Според събеседниците на агенцията, европейските лидери са поискали от президента на САЩ да използва влиянието си върху Орбан, за да спре да възпрепятства членството на Украйна в ЕС.
Още по темата
Унгария се противопоставя на поканата към Киев в ЕС, защото, както Орбан заяви по-рано, страната няма „ясни граници“, „функционираща икономика“ и „реален суверенитет“, а приемането ѝ в съюза може да доведе до „безкрайна война“. Унгарският премиер предложи Украйна да играе ролята на „буферна държава“ между ЕС и Русия. Орбан също така твърди, че по време на анкета сред гражданите относно членството на Украйна в ЕС 95% от участвалите в нея (2,1 милиона) са били против. В същото време той премълча факта, че броят на анкетираните е само около 29% от общия брой на избирателите в Унгария.
След серия от атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу газопровода „Дружба“, по който Унгария получава петрол от Русия, Орбан обеща на Киев „дългосрочни последици“. „Зеленски открито заплаши Унгария. Той призна, че те нанасят удар по газопровода „Дружба“, защото не подкрепяме присъединяването им към Европейския съюз. Това за пореден път доказва, че унгарците са взели правилното решение“, отбеляза унгарският премиер. Той добави, че „с помощта на изнудване, експлозии и заплахи“ Киев няма да може да си осигури място в ЕС.
Преди това Будапеща многократно блокира европейски инициативи, насочени към подкрепа на Украйна, както и санкции срещу Русия.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Един достоен държавник трябва да познава добре историята и съвременната политическа ситуация.Всъщност Виктор Гьозович е един екстравагантен въжеиграч,мекере,което е срам за достойния унгарски народ...
Никакъв Тръмп! Орбан го е убедил Борисов. Попитал го е дали иска да продължава да се прави на интересен или иска да получава газ по “Турски поток”.
Оранжевото Какаду едва ли е убеждавал. То няма понятие какво е това нещо “убеждаване”. Твърде е възможно някой в Брюксел да си е намерил топките и да е скръцнал със зъби на тази надута, слузеста, крастава жаба. А е възможно да са му казали, че ще види евросредствата през крив макарон. А хитрцът сега се преструва ЕС да му отблокира средствата за да си купи изборите.
Всеки има право да дава уважение, където пожелае. С моето уважение Орбан не се ползва.:)
Никой никого в нищо не е убеждавал, госпожо. Прочетете статията, а не само заглавието: разбира се, че Тръмп даже не е и убеждавал Орбан. Всичко това в сериозно издание би се наричало "пожелателна логика", но в случая на медияпуул си е просто долнопробна пропаганда. А Орбан е един достоен държавник, който мисли повече за своята страна, отколкото за брюкселските зелки, и за това се ползва с уважението ми.
Отвратителен Орбан. Иска същото като Путин. Изнудва целия ЕС с високомерието на ...на какво всъщност? Говори за Украйна като за територия, която трябва да се разиграе в геополитическа сделка между ЕС и Русия - "буферна зона" трябвало да бъде по силата на злощастното си съседство с Русия. Територия, каквато Путин желае Украйна да бъде: без суверенитет, без ясни граници, разоръжена и с марионетно на Русия правителство. Не разбрах точно в какво Тръмп е "убедил" Орбан.:) Да бъде приета Украйна в ЕС като " буферна зона"? А не може ли Унгария да е " зона" със замразено членство в ЕС?
И Орбан и Тръмп ги чакат тежки парламентарни избори през 2026, и ако за Тръмп това ще означава още две, но безплодни години, за Орбан това ще е краят на кариерата му.