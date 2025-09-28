Полицай е проверяван дали е зарязал умиращ човек в гората

Полицай от Стара Загора е проверяван по съмнения, че е зарязал умиращ човек в гората, който часове по-късно е бил намерен починал. За случая алармира пред Mediapool Михаил Атанасов, който е заместник-председател на Българския ловно-рибарски съюз.
В отговор на запитване от Mediapool областната дирекция на МВР в града потвърди, че по случая има образувано досъдебно производство.
Около час след полунощ полицаят от Стара Загора Н. Б., който е част и от местното сдружение на ловците и риболовците, се е намирал в гората със свой приятел, разказва Атанасов.
Докато се разхождали, на придружителя на полицая му е станало лошо и е изпаднал в безсъзнание. Полицаят е проверяван по съмнения, че не е подал сигнал на 112, а около два часа по-късно се е появил в районното и обявил, че неговият познат “май е умрял”, разказва Атанасов.
Подозрението на хората в Българския ловно-рибарски съюз е, че полицаят и неговият приятел са били в гората да бракониерстват по това време, защото няма никаква логика да са разхождали кучета, каквато е официалната версия.
Атанасов твърди, че има неофициална информация от полицията, че полицаят първо се е обадил на свой познат, преди да отиде в полицията.
Има подозрения и съмнения, че е потърсил помощ, за да приберат животно, убито при бракониерстване, най-вероятно диво прасе, защото е имало следи от влачене на подобно животно, казва той в интервю пред Mediapool.
На място са открити следи от местната ловна дружинка от влачено прасе, но е нямало кръв, казва Атанасов.
Михаил Атанасов разказва, че през последните две години е подавал множество сигнали за нарушения, извършвани от сдружението, в което полицаят е членувал. Сигналите са свързани основно със съмнения за злоупотреби със зърното, купувано за захранки.
Заместник-председателят на ловно-рибарския съюз казва, че знае за случая със среднощната смърт в гората от свои високопоставени източници в полицията и от ловци, които са претърсвали района след това.
Той твърди, че има неофициална информация от полицията, че проверяваният служител на МВР е звънял по телефона от гората, което означава, че е имал обхват. Обаждането обаче не е било до 112.
“Ние сме подали над пет сигнала дотук за безстопанственост и нарушения (срещу това сдружение). Аз също бях в това сдружение, но се махнахме оттам цялата дружинка навремето заради злоупотребите им”, допълва той.
Mediapool изпрати запитване до земеделското министерство за проверките, които са правени на местното ловно-рибарско сдружение след подаваните сигнали и очаква отговори.
В България много простаци се натискат да станат милиционери за да могат да нарушават закона безнаказано.
Бас държа, че точно така и трябва да направят!
И трЪмп, и трЪмп...
Умнокрасивите ще използват този случай да псуват не само Митов , но и Путин, Си , Ким Чен Ун, Орбан и разбира се - християнството в училище
Ами ти да беше използвал тая си прозорливост и акъл да свършиш поне трети клас...
Бракониерството също е форма на корупция ведно с престъплението. Понеже Страната ни е форма на експеримент не се очакват скоро положителни промени, а нови чудесии като еврото, дроновете, бира вместо вода, пожари преди залесяване и простотии с игри по ТВ !
Бас държа, че умнокрасивите ще използват тоя случай, за да почнат да псуват пак Дани Митов и Свинята.
Ама какво очаквате от полицай? Да не е бракониер, да се грижи за ближния си и да не го изостави? Полицай да спазва законите? Вие от космоса ли падате? Тука полицаите са престъпници, отворете си зъркелите! Полицейските управления са мафиотски структури и няма кой да бутне с пръст тези развъдници на кърлежи! В е Чалгария е така!!!
Родната полиция закона гази, милицията тъй не правеше ;)