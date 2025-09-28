Полицай е проверяван дали е зарязал умиращ човек в гората

Полицай от Стара Загора е проверяван по съмнения, че е зарязал умиращ човек в гората, който часове по-късно е бил намерен починал. За случая алармира пред Mediapool Михаил Атанасов, който е заместник-председател на Българския ловно-рибарски съюз.

В отговор на запитване от Mediapool областната дирекция на МВР в града потвърди, че по случая има образувано досъдебно производство.

Около час след полунощ полицаят от Стара Загора Н. Б., който е част и от местното сдружение на ловците и риболовците, се е намирал в гората със свой приятел, разказва Атанасов.

Докато се разхождали, на придружителя на полицая му е станало лошо и е изпаднал в безсъзнание. Полицаят е проверяван по съмнения, че не е подал сигнал на 112, а около два часа по-късно се е появил в районното и обявил, че неговият познат “май е умрял”, разказва Атанасов.

Подозрението на хората в Българския ловно-рибарски съюз е, че полицаят и неговият приятел са били в гората да бракониерстват по това време, защото няма никаква логика да са разхождали кучета, каквато е официалната версия.

Атанасов твърди, че има неофициална информация от полицията, че полицаят първо се е обадил на свой познат, преди да отиде в полицията.

Има подозрения и съмнения, че е потърсил помощ, за да приберат животно, убито при бракониерстване, най-вероятно диво прасе, защото е имало следи от влачене на подобно животно, казва той в интервю пред Mediapool.

На място са открити следи от местната ловна дружинка от влачено прасе, но е нямало кръв, казва Атанасов.

Михаил Атанасов разказва, че през последните две години е подавал множество сигнали за нарушения, извършвани от сдружението, в което полицаят е членувал. Сигналите са свързани основно със съмнения за злоупотреби със зърното, купувано за захранки.

Заместник-председателят на ловно-рибарския съюз казва, че знае за случая със среднощната смърт в гората от свои високопоставени източници в полицията и от ловци, които са претърсвали района след това.

Той твърди, че има неофициална информация от полицията, че проверяваният служител на МВР е звънял по телефона от гората, което означава, че е имал обхват. Обаждането обаче не е било до 112.

“Ние сме подали над пет сигнала дотук за безстопанственост и нарушения (срещу това сдружение). Аз също бях в това сдружение, но се махнахме оттам цялата дружинка навремето заради злоупотребите им”, допълва той.

Mediapool изпрати запитване до земеделското министерство за проверките, които са правени на местното ловно-рибарско сдружение след подаваните сигнали и очаква отговори.