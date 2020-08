Полицаи са ранени в многохиляден митинг в Берлин срещу коронавирус мерките

Най-малко 18 полицаи са получили наранявания по време на многохилядна демонстрация в съботната вечер в Берлин срещу ограничителните марки заради коронавируса, съобщи полицията в германската столица.

Трима от пострадалите са на лечение в болница, се казва в съобщението в "Туитър".

Демонстрацията събра над 20 хиляди демонстранти, бе охранявана от 1100 служители на реда и проявата бе прекратена, след като полицаи свалиха със сила от трибуната нейните организатори.



Протестиращите танцуваха и пееха "Ние сме свободни хора" по звуците на хита на "Куин" "We Will Rock You". Участници в шествието, което премина през центъра на града, носеха плакати с надписи "Шумни сме, защото откраднахте свободата ни!" и "Мисли! Не носи маска!".



"Искаме да се завърнем към демокрацията, казва протестиращ пред Ройтерс и допълва, че "маските , които ни поробват, трябва да си отидат".

Полицията се провали в опитите си да накара демонстрантите да сложат маски и да пазат дистанция помежду си. Протестиращите бяха критикувани от политиците, а съпредседателят на социалдемократите Саксия Ескен ги нарече "ковидиоти".



"Те не само застрашават нашето здраве, те застрашават нашия успех срещу пандемията", каза още Ескен, чиято партия е коалиционен партньор на Ангела Меркел.

Множество от хората в Германия обаче са против рестрикциите.



"Слушат се само няколко учени в света, които подкрепят правителствените мерки, казва протестиращият Петер Конц. Според него, тези, които имат различно мнение" "са заглушавани, цензурирани или дискредитирани като защитници на конспиративни теории"

Акцията се проведе на фона на нарастване на случаите на коронавирус в страната. За последното денонощие са регистрирани 955 заразени с Cоvid-19. Ежедневният ръст през изминалата седмица се колебаеше между 600 и 1000 души, каквито темпове за последно бяха регистрирани в Германия през юни.



