"Полицаите ме заплашиха с изнасилване": Обвиненият за убийството в Първомай студент остава в ареста

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 21-годишния Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на 44-годишна жена в Първомай.

Младежът е от Варна и е студент в четвърти курс в Техническия университет в София, без криминални прояви до момента.

Той е задържан на 19 август по подозрение, че е убил Димитрина Грозева - съпругата на полицай в Първомай. От прокуратурата обявиха, че младежът е направил частични самопризнания.

Заподозреният

Днес пред съдебният състав студентът разказа шокиращи неща. "Поисках адвокат и телефонно обаждане и така и не ги получих повече от едно денонощие. Полицаите ме заплашиха с изнасилване. Бях силно притеснен за живота и здравето ми и написах това, което ми продиктуваха", каза днес пред съда Ивелин Цветанов, предаде БТА.

Той заяви, че когато са дошли да претърсят стаята в общежитието му, полицейските служители не му се представили. След това го заплащили, че ще го изнасилят. Казали му "тепърва ще видиш какво ще ти се случи", допълни обвиняемият.

Полицаите му наредили още "да си затваря устата". Не му дали дори вода за пиене, твърди студентът.

Той поиска по-лека мярка за неотклонение.

Обвинението

Обвиняемият е дал частични показания по случая. Той е признал, че е бил на мястото, когато е станало убийството, каза наблюдаващият прокурор по делото Дилян Пинчев.

По думите му 21-годишният студент преживял тежко раздялата си с дъщерята на жертвата.

Засега мотивът е изключително личен и той се извежда основно от показанията на момичето, което е казало, че след запознанството с Цветанов, той проявявал странности - изпадал в кризи и истерии, плачел, споделил за извършени от баща му спрямо него неправомерни действия, много се интересувал от екипировка, оръжия, военни униформи, каза прокурорът.

Любимото му хоби било да стреля с халосни патрони със снайпера си по хора от прозореца на общежитията, допълни той.

След раздялата Цветанов казал на момичето, че щом няма да бъдат приятели, ще бъдат врагове. Разказал, че от предишната му приятелка във Варна има жалба срещу него.

Обвиняемият казал още на дъщерята на убитата жена, че някой ден ще се събуди и ще намери труп в леглото си, каза прокурорът.

По думите му младежът е организирал много добре убийството и е с мислене на престъпник.

Защитата

Защитникът на студента адвокат Стоян Янков заяви, че са нарушени Конституцията, Закона за Министерството на вътрешните работи и Европейската конвенция за защита на правата на човека, които определят правото на защита на всеки български гражданин.

Той допълни, че няма доказателство по делото това негово право да му е било осигурено.

Адвокатът посочи, че за първи път вижда клиента си на 19 август в 18:30 часа.

Според него всички доказателства по делото са косвени, основават се на разказа на момичето и не би следвало да се вземат предвид при решението на съда за мярката.