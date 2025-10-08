Полиция влезе в сградата на община Несебър днес.
Акцията е започнала малко преди 15 часа, когато трима служители на МВР са влезли в кметството, предаде БНТ.
По неофициална информация е започнала документна проверка, свързана с изнесените до момента противоречиви данни за строителството във ваканционно селище "Елените", предаде Нова телевизия.
Пред входа на общината има засилено полицейско присъствие.
Полицаи са влезли още и в Районната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) в Бургас, както и в Регионалната инспекция по опазване на околната среда в града, предаде бТВ.
Тази сутрин кметът на община Несебър Николай Димитров взе участие в координационна среща между институциите, ангажирани с овладяването на последствията от наводненията. Срещата беше председателствана от областния управител Владимир Крумов.
Заседание на кризисния щаб в Бургас Сн. Община Несебър
На нея са били още Николай Николаев - директор на Пожарната в Бургас, старши комисар Владимир Маринов - директорът на Областната дирекция на МВР в Бургас, д-р Георги Паздеров - директорът на РЗИ и заместник-кметът на община Царево Денис Диханов.
Взето е решение до 17 часа днес да бъде осигурен пешеходен достъп за собствениците на имоти до засегнатия от бедствието район на "Елените", съобщи община Несебър.
Влизането в територията на вилното селище ще става единствено през контролно-пропускателния пункт. Движението на автомобили остава забранено, за да не се възпрепятства работата на тежката техника, ангажирана с разчистването на района.
От 17 часа днес до 8:30 часа утре достъпът ще бъде ограничен по съображения за сигурност.
Кметът Николай Димитров съобщи, че община Несебър вече приема заявления за деклариране на щети, като документи могат да се подават и в кметството в Свети Влас.
"Общината съдейства за подслоняването на пострадалите от бедствието и към момента около 100 души са настанени в обекти, осигурени от институцията. Осигурени са храна и вода за евакуираните. По решение на директорите училищата в Несебър, Свети Влас, Слънчев бряг и в селата Кошарица и Равда ще останат на онлайн обучение до четвъртък включително, а детските градини работят нормално",заяви Николай Димитров.
Регионалната здравна инспекция продължава изследването на качеството на водата в засегнатите райони.
В Царево и Свети Влас водата не бива да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма.
