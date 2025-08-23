Полицията хвана бус с мигранти след гонка

След гонка по улиците на бургаското село Лозенец полицията залови бус, превозващ 24-ма мигранти.

Шофьорът успял да избяга. По време на преследването е ударил две паркирани коли, след което скочил от буса в движение, съобщава Нова тв.

Гонката е започнала на ул. "Странджа", където гранична полиция опитала да спре бус с русенска регистрация, който се движел прекалено бавно. Шофьорът обаче не спрял, а натиснал газта.

При преследването няма пострадали хора. Мигрантите са от афганистански произход, екипи на Спешна помощ ги преглеждат на място.

Районът е отцепен.