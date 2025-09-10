Полицията търси ферма за криптовалута в мазето на община Горна Оряховица

Полицията е извършила акция в мазетата на общината в Горна Оряховица по сигнал, че там най-вероятно функционира ферма за криптовалута
Служители на администрацията са съобщили, че са намерили инсталация от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата, съобщи БНТ.
Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност.
Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток за сметка на общината.
По неофициална информация във вторник е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.
В Районната прокуратура е образувано досъдебно производство, съобщи за БНР прокурор Тотко Тотев, говорител на държавното обвинение, цитиран от БНР. Той уточни, че се проверява версията и за незаконните "копачки" за криптовалута.
Ключове за помещенията с 28-те иззети компютъра са имали само двамата системни администратора на общината.
Източници, близки до разследването, споделиха, че единият от администраторите е заявил, че това са компютри на частни лица, които той е ремонтирал, съобщава БНР. Предстои разпит и на другия системен администратор.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Че откога копаенето на крипто е незаконна дейност? И откога кражбата на ток е криминална дейност обект на "акции" на полицията? Клоунада.
Представи си ако поразровят из сталицата. Щото специалистите по всичко са там. В това никой не се съмнява.