Полицията търси ферма за криптовалута в мазето на община Горна Оряховица

Полицията е извършила акция в мазетата на общината в Горна Оряховица по сигнал, че там най-вероятно функционира ферма за криптовалута

Служители на администрацията са съобщили, че са намерили инсталация от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата, съобщи БНТ.

Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност.

Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток за сметка на общината.

По неофициална информация във вторник е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.

В Районната прокуратура е образувано досъдебно производство, съобщи за БНР прокурор Тотко Тотев, говорител на държавното обвинение, цитиран от БНР. Той уточни, че се проверява версията и за незаконните "копачки" за криптовалута.

Ключове за помещенията с 28-те иззети компютъра са имали само двамата системни администратора на общината.

Източници, близки до разследването, споделиха, че единият от администраторите е заявил, че това са компютри на частни лица, които той е ремонтирал, съобщава БНР. Предстои разпит и на другия системен администратор.