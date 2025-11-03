Полицията в Ловеч е заловила двама избягали затворници

Полицията в Ловеч е арестувала двама избягали затворници.

Двамата 21-годишни мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие "Полигона“, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Сигналът за бягството им е подаден около 18:00 ч. вчера, съобщи бТВ.

Единият е бил задържан около час след бягството, а вторият след полунощ.

В града вчера имаше засилено полицейско присъствие. На входовете и изходите на Ловеч бяха изградени контролно-пропускателни пунктове, като се проверяваха всички влизащи и излизащи автомобили.

Това не е първо бягство в Ловеч