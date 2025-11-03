 Прескочи към основното съдържание
Полицията в Ловеч е заловила двама избягали затворници

Полицията в Ловеч е арестувала двама избягали затворници.
 
Двамата 21-годишни мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие "Полигона“, където са лишените от свобода с по-леки присъди.
 
Сигналът за бягството им е подаден около 18:00 ч. вчера, съобщи бТВ.
 
Единият е бил задържан около час след бягството, а вторият след полунощ.
 
В града вчера имаше засилено полицейско присъствие. На входовете и изходите на Ловеч бяха изградени контролно-пропускателни пунктове, като се проверяваха всички влизащи и излизащи автомобили.
 
Това не е първо бягство в Ловеч
 
 
През май 2016 година полицията в Ловеч отново започна издирване, след като двама лишени от свобода избягаха от работен обект. Мъжете, които са излежавали присъди са извършвали трудова дейност във външен обект, когато са успели да избягат.
 
Мъжете се укриваха цяла седмица и бяха успели да стигнат до Търговище, като бяха задържани в близко село.
 

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

