Половин милион души са евакуирани заради наводненията в Пакистан

Близо половин милион души са били разселени заради наводненията в Източен Пакистан през последната седмица. Реките в тази част от страната преляха след дни на проливни дъждове, а спасителните служби провеждаха мащабна спасителна операция.

Три трансгранични реки, които пресичат провинция Пенджаб, граничеща с Индия, са придошли до изключително високи нива, засягайки над 2300 села.

Набил Джавед, ръководителят на службите за помощ на правителството на Пенджаб, заяви, че 481 000 души, блокирани от наводненията, са били евакуирани. Отделно са евакуирани и 405 000 домашни животни.

Близо 1.5 милиона души са засегнати от наводненията.

"Това е най-голямата спасителна операция в историята на Пенджаб“, добави на пресконференция Ирфан Али Хан, ръководител на агенцията за управление на бедствията на провинцията, цитиран от местните медии, предаде БГНЕС.

Той каза, че над 800 лодки и над 1300 спасителни служители са участвали в евакуацията на семейства от засегнатите райони, разположени предимно в селски райони.

Мусонните наводнения от началото на седмицата са отнели живота на 30 души. Стотици са загинали от началото на дъждовния сезон.

Създадени са над 500 спасителни лагера, за да се осигури подслон на семейства и техния добитък. В бедния град Шахдара, в покрайнините на провинциалната столица Лахор, десетки семейства бяха събрани в училище, след като избягаха от покачващата се вода в домовете си.

"Вижте всички жени, които седят с мен, те са безпомощни и в беда. Всички са загубили всичко. Домовете им са изчезнали, вещите им са унищожени. Дори не успяхме да донесем дрехи за децата им“, каза 40-годишният чистач Табасум Сулеман пред AФП.

Дъждовете продължиха през цялата събота, включително в Лахор, втория по големина град в страната, където цял жилищен комплекс беше наполовина потопен от вода.

В средата на август над 400 пакистанци бяха убити за няколко дни от свлачища, причинени от проливни дъждове в провинция Хайбер Пахтунхва, близо до Афганистан и единствената провинция, държана от опозицията.