 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

"Положението е нетърпимо". Президентът очаквано наложи вето на законовите промени, които му отнеха ДАНС

Никола Лалов 13 коментара
"Положението е нетърпимо". Президентът очаквано наложи вето на законовите промени, които му отнеха ДАНС
Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС), с които му бе отнет основния лост за влияние в контраразузнаването.
 
Със законовите промени шефът на ДАНС вече ще се назначава с решение на парламента, а не с указ на държавния глава, както бе досега.
 
До ситуацията се стигна, след като Румен Радев отказа да назначи предложения от правителството Деньо Денев за председател на ДАНС с мотив, че той е свързан с Делян Пеевски. 
 
В мотивите си да върне законовите поправки за ново обсъждане Радев посочва, че те допускат недопустимо полятизиране на службите и противоречат на конституцията.
 
Впоследствие управляващите гласуваха аналогични промени в законите за разузнаването и специалните разузнавателни средства, с които му отнеха правомощието да назначава шефовете на Държавна агенция "Разузнаване" и на ДАТО. Очаква се президентът да наложи вето и на тези законови поправки. 
 

"Недопустимо политизиране"

 
В мотивите си президентът Румен Радев посочва, че с промените се допуска “недопустимо политизиране на процеса по назначаване или освобождаване на председател на ДАНС".
 
Нашият исторически опит от съвсем близкото минало недвусмислено навежда на заключението, че прехвърлянето на компетентността по определяне на председателя на ДАНС върху Народното събрание е промяна с краткотраен ефект и съмнителна ефективност, посочва той.
 
Радев визира ситуацията, която позволи през 2013 година сегашният лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да бъде назначен за шеф на ДАНС. Тогава законът бе ремонтиран по същия начин, за да бъде заобиколен държавния глава. Назначението на Пеевски предизвика масови протести и впоследствие депутатите върнаха правомощията на президента, които сега отново искат да отнемат. 
 

"Положението е нетърпимо"

 
Според Румен Радев приетите промени не дават никакви гаранции, че парламентът няма да действа и за в бъдеще по същия начин.
 
Сега шефът на ДАНС ще се назначава по предложение на правителството и с решение на парламента, а не на държавния глава. 
 
"Всеки отказ на Народното събрание да подкрепи предложение на министър-председателя ще означава на практика бламиране на правителството", посочи още държавният глава. 
 
"С въпросните изменения законодателят разширява рамката на политическите компромиси извън критериите на самото назначение или освобождаване от длъжност. От гледна точка на конституционното управление обаче, подобно положение е нетърпимо". 

В нарушение на конституцията

 
Според него Народното събрание се е самонатоварило с отговорността да определя титулярите на редица висши държавни длъжности, извън тези, които са му вменени като конституционна отговорност, но при това системно действа в нарушение на конституцията и на законите, които самото то приема. 
 
"Примерите за това са многобройни. Народното събрание бездейства с години по отношение на запълването състава на конституционно установени органи като Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Инспектората към него", аргументира се Румен Радев. 
 
По думите му опитът показва, че избирането от Народното събрание далеч не представлява гаранция за стабилност и предвидимост в държавната служба. 
 
Според него при избирането и освобождаването на председателя на ДАНС от Народното събрание съществува реален риск всяка промяна в политическата конюнктура да води до смяна на ръководителя на службата в нарушение на принципа за мандатност.
 
"Действащото право не може да съдържа две алтернативни процедури за назначаване на председателя на ДАНС. Това е предпоставка за неяснота в правоприлагането и за сериозни междуинституционални конфликти, които без съмнение биха оказали влияние и върху работната среда в самата агенция", се казва в информацията.
 
Във връзка с увеличаването на броя на заместник-председателите на ДАНС от двама на трима, Радев смята, че липсват мотиви, които да обосноват необходимостта от промяната. 

Ключови думи

Румен Радев Вето ДАНС
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

13 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. valentina neumova
    #13
    Отговор на коментар #3

    глупости на търкалета, митрофановски опорки, никакви русофили мнозинството българи не са, нито ходят в Просия,нито купуват руски стоки, нито децата им учат в Просия, а на ЗАПАД, купуват си къщи и апартаменти в Гърция, не в Просия

  2. valentina neumova
    #12

    E как ще е търпимо положението, само когато РЕЗИДЕНТЪТ на русия в България командва парада, само тогава е търпимо

  3. Коментарът е изтрит в 19:17 на 14 октомври 2025 от автора.
    #11
  4. Тихомир Томов
    #10

    За доста млади семейства и специализанти положението е нетърпимо заради средства. При Президента има нарцизъм и его !

  5. valentinа паumova
    #9

    Маалеей, ако слуша човек Мунчо и Мазньо, то нема по- големи "русофоби" и антипутинисти в републиката от Свинята и нейната Тиква. :))) А, сига бе, момчета! То бива, бива лъготене, ама в тоя форум все пак хората са интелигентни. :)

  6. мунчо в затвора!
    #8

    С мнозинство от 130 гласа НС ще отхвърли ветото на мунчо както винаги и ще шамароса още веднъж това чудовище, нарушило десетки пъти Конституцията.

  7. Мазен Кумунис
    #7
    Отговор на коментар #3

    Магденце, тази метафора, която съм избрал за "име" отразява отвращението ми от червените боклуци. ;)

  8. мунчо в затвора!
    #6
    Отговор на коментар #3

    Тия ги разправяй на баба си, защото 69% от българите избират ЕС, а русоробите са само около 25%, предпочитащи руската кочина пред Европа.И само русоробите харесват путинския агент мунчо.

  9. Мазен Кумунис
    #5
    Отговор на коментар #2

    Точно така! Не е срамно да си признаете, че сте русофилистици! ;)

  10. мунчо в затвора!
    #4

    Това нищожество мунчо изпитва някаква садомазохистична наслада НС да го фраска по мутрата, като му преодолява ветото, без да го смята за човек.И сега ще е така.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни