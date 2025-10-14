"Положението е нетърпимо". Президентът очаквано наложи вето на законовите промени, които му отнеха ДАНС

В мотивите си да върне законовите поправки за ново обсъждане Радев посочва, че те допускат недопустимо полятизиране на службите и противоречат на конституцията.

"Недопустимо политизиране"

В мотивите си президентът Румен Радев посочва, че с промените се допуска “недопустимо политизиране на процеса по назначаване или освобождаване на председател на ДАНС".

Нашият исторически опит от съвсем близкото минало недвусмислено навежда на заключението, че прехвърлянето на компетентността по определяне на председателя на ДАНС върху Народното събрание е промяна с краткотраен ефект и съмнителна ефективност, посочва той.

Радев визира ситуацията, която позволи през 2013 година сегашният лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да бъде назначен за шеф на ДАНС. Тогава законът бе ремонтиран по същия начин, за да бъде заобиколен държавния глава. Назначението на Пеевски предизвика масови протести и впоследствие депутатите върнаха правомощията на президента, които сега отново искат да отнемат.

"Положението е нетърпимо"

Според Румен Радев приетите промени не дават никакви гаранции, че парламентът няма да действа и за в бъдеще по същия начин.

Сега шефът на ДАНС ще се назначава по предложение на правителството и с решение на парламента, а не на държавния глава.

"Всеки отказ на Народното събрание да подкрепи предложение на министър-председателя ще означава на практика бламиране на правителството", посочи още държавният глава.

"С въпросните изменения законодателят разширява рамката на политическите компромиси извън критериите на самото назначение или освобождаване от длъжност. От гледна точка на конституционното управление обаче, подобно положение е нетърпимо".

В нарушение на конституцията

Според него Народното събрание се е самонатоварило с отговорността да определя титулярите на редица висши държавни длъжности, извън тези, които са му вменени като конституционна отговорност, но при това системно действа в нарушение на конституцията и на законите, които самото то приема.

"Примерите за това са многобройни. Народното събрание бездейства с години по отношение на запълването състава на конституционно установени органи като Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Инспектората към него", аргументира се Румен Радев.

По думите му опитът показва, че избирането от Народното събрание далеч не представлява гаранция за стабилност и предвидимост в държавната служба.

Според него при избирането и освобождаването на председателя на ДАНС от Народното събрание съществува реален риск всяка промяна в политическата конюнктура да води до смяна на ръководителя на службата в нарушение на принципа за мандатност.

"Действащото право не може да съдържа две алтернативни процедури за назначаване на председателя на ДАНС. Това е предпоставка за неяснота в правоприлагането и за сериозни междуинституционални конфликти, които без съмнение биха оказали влияние и върху работната среда в самата агенция", се казва в информацията.

Във връзка с увеличаването на броя на заместник-председателите на ДАНС от двама на трима, Радев смята, че липсват мотиви, които да обосноват необходимостта от промяната.