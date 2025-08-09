"Положителен пример": "Шарена фабрика" купи имот от списъка "Желязков"

"Шарена фабрика" купи селски имот от сваления списък на правителството за продажбата на 5000 държавни имота с отпаднала необходимост.
За тях в сряда правителствената информационна служба съобщи, че те не се продават, което очевидно не е истина, както и че списъкът бил публичен, което е откровена лъжа. Първоначално публикуваният списък на сайта на МРРБ с над 5000 имота беше свален, за да бъде прецезиран, след което нов списък не е публикуван.
Вместо да излезе и да обясни публично в дух на прозрачност, както обяви премиерът Росен Желязков при представянето на идеята си за продажба на държавни имоти, с парите от които да се строят училища и забавачки, той оглушително мълчи.
Затова пък влогарът Боян Юруков всеки ден разкрива безобразията им. Днес за разнообразие е решил и да ни представи един "положителен пример", докато все още чака отговор на "шареното любовно писмо" до премиера.
Селското училище на Голяма Желязна
Става въпрос за продажбата на имот в село Стара Желязна в област Ловеч от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), която беше натоварена от правителството да продава имотите с отпаднала необходимост.
Елекронният търг се е провел на 8 август. Провадач е областният управител на Ловеч. Става въпрос за имот с площ от 534 кв.м, върху който има сграда на два етажа със застроена площ от 89 кв.м. Имотът, който фигурираше и в първоначално публикувания списък "Желязков", е купен за 23 100 лв., една стъпка над началната му цена, от "Шарена фабрика", показва публикуваната информация на сайта на АППК.
"По всичко личи, че конкретно тази продажба е положителен пример, където изоставен имот се взима от частна организация да прави нещо смислено в селото. Преди години са купили бившото селско школо и правят интересен проект за кулинарно училище. Сега взимат имот в близост, което е супер", пише Боян Юруков.
Мечтата на "Шарена фабрика" е да превърне село Голяма Желязна в международен център за изкуства и занаяти. Зад нея стоят Росица Мутафчиева и Анна Българанова. Двете от години работят за възстановяването на някои от основните сгради в селото като старото училище, пекарната и банята. Стремежът им е да превърнат мястото в „притегателен център за креативни хора, които се интересуват от кулинарно изкуство и занаятчийство“. Планираното откриване на международния център за кулинарно училище е през 2026 г.
АППК продава 40 имота от списъка "Желязков"
Но продажбата на имота в село Стара Желязна отново показва, че премиерът Росен Желязков "лъже и/или сам не знае какво се случва в администацията му", отбелязва блогърът Боян Юруков.
"Показва също колко хаотично се прави всичко, тъй като въпросното училище, продадено преди години, също попада в настоящия списък на държавни имоти за разпродажба", отбелязва той. Не става ясно защо правителството ще го продава втори път, което най-вероятно е предизвикало шок и ужас у Росица Мутафчиева.
Ето как кметицата на Троян Донка Михайлова описва срещата си с нея през 2023 г. на своята Фейсбук страница: "Има хора, които като ги видиш и разбираш, че им вярваш. Така беше с Росица Мутафчиева. Дойде и каза, че ще направи частно училище на мястото на закритото в Голяма Желязна и след много други несбъднали се такива уверения ѝ повярвах. Разбира се проучих бизнеса ѝ, финансовите ѝ възможности, потенциал на идеята. Оказа се, че и тя вярва на Общината ни. Продадохме ѝ няколко стари и запустели сгради, включително и училището. Идеята вече е в ход."
Покрай публикациите по въпроса с продажбата на държавни имоти с отпаднала необходимост Боян Юруков е разбрал, че търговете за тях ще се правят от АППК.
При проверка на предстоящите търгове, които се обявяват през публичната платформа на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Юруков е установил, че има предстоящи търгове за още 15 проекта с общо 34 парцела и сгради от списъка "Желязков", към вече установените от него 6 активни търга.
Той отбелязва, че платформата на АППК за публична продан е "доста добре структурирана таблица, обновявана изглежда редовно". Юруков е допълнил информацията от тази платформа към създадената от него карта, която към момента е единственият публичен документ за продажбата на държавни имоти с отпаднала необходимост и вече ще може да се следи точно какво продава правителството.
А докато Министерският съвет ни баламосва, че нищо няма да се продава и списъкът щял да бъде предаден на парламента за одобрение, много от тези имоти може и да бъдат продадени преди края на лятната ваканция на народните избраници, която приключва в началото на септември.
Дали премиерът Росен Желязков ще отговори на "нашареното любовно писмо" на Юруков, както и дали ще се престраши да отговори на обществото кои имоти точно ще продава и защо, като публикува най-после актуализирания списък, предстои да разберем.
За оглушителното мълчание на желязковото правителство, за аферата в Желязна, навремето баба ми казваше: "ти го плюеш, а то вика Божа росица ми капе". Наглост по герберски.