Положителен тест за амфетамин: Зрител загина, а други 8 са ранени след като кола се вряза в публиката (Обновена)

Зрител е загинал, а осем души са ранени по време на инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване “Аладжа манастир”, което в неделя се провежда във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. По-късно в неделя стана ясно, че пилотът е с положителен полеви тест за наркотици.

Полевият тест е отчел амфетамин

Състезателят, който се вряза в публиката по време на планинското рали "Аладжа манастир", е дал положителна проба за наркотици. Полевият тест е отчел наличие на амфетамин. Това обяви началникът на сектор "Пътна полиция" към ОДМВР-Варна. В същото време пробата за алкохол на пилота е отрицателна.

Той уточни, че полевият тест не е категорично доказателство и се чакат резултатите от кръвната проба, която ще бъде изследвана във Военномедицинска академия.

"Пилотът е задържан в момента за 24 часа по Закона за МВР", потвърди още инспекторът.

От своя страна, комисар Димитър Луков, началник на отдел "Охранителна полиция", разясни, че ангажиментът на МВР по договор е бил единствено да спре достъпа на цивилни автомобили до затвореното трасе. Всички останали ангажименти по охраната на самото събитие и публиката по трасето са били на организатора на състезанието.

Инцидентът

Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 часа. Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока “Аладжа манастир”.

Загинал е човек от публиката, в която се е врязал автомобилът, след като пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.

Загиналият е на 60 години. Жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.

Броят на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми, допълниха от полицията.

Автомобилното състезание е в памет на Тодор Славов, който почина след инцидент на рали “Твърдица-Елена” през 2015 година. Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и заявки за участие бяха подали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла.

Организатор на проявата е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна.

Пострадалите по време на инцидента са се намирали на място, забранено за публика. Това каза по-късно в неделя на брифинг до мястото на инцидента спортният директор на надпреварата Слави Славов.

Той уточни, че дължината на трасето е 3350 метра и се охранява от 60 души - 45 маршали и 15 служители на общинска полиция. Славов посочи, че в 10:20 часа е проведен първият манш, който е за загряване. След състезателите се е движел отговорникът по сигурността Красимир Кръстев, с когото заедно са огледали трасето за някакви нередности. Славов добави, че по това време на мястото, където малко по-късно се е случил инцидентът, не е имало нито един човек. Освен това в зоната е имало табела, че е забранена за публика, както и обезопасителна лента.

Автомобил 14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 часа. Минута по-късно е подаден сигнал по радиостанциите за катастрофирала кола и пострадали хора от публиката.

"Аз веднага разпоредих червен флаг, което по нашите правила означава спиране на трасето за движение", посочи Славов. Веднага след това са извикани линейките, които са откарали пострадалите към болниците във Варна.

Той посочи още, че хората са били зад мантинелата край пътя. Според него са пристигнали най-вероятно през гората. Славов каза че пилотът на автомобила е изпуснал завоя, което се случва на състезания, особено ако се влезе с по-висока скорост. От дирите се вижда, че е натиснал спирачките и след това се е врязъл в мантинелата, каза Славов.

Той уточни, че пилотът е в добро състояние, но е споделил, че се уплашил много. Спортният директор каза още, че преди състезание шофьорите задължително се тестват за алкохол, но няма възможност да им се правят проби за наркотици.

Зам.-кметът Илия Коев допълни, че е направено всичко възможно за обезопасяването на трасето. Той призова да се изчака компетентните органи да извършат започнатото разследване и да излязат със становище дали поведението на пилота е било адекватно и как са се озовали тези хора на забранено место.

Председателят на Автомобилната федерация на България (АФБ) Калоян Станчев посочи, че писаните правила за организиране на такива състезания се спазват стриктно, като подчерта, че те са резултат от дългогодишния опит, който има организацията. По думите му става дума за състезателен инцидент, за жалост с тежки последици.

"От АФБ винаги сме апелирали хората да спазват разпоредбите на маршалите, на полицията, за да не се стига до такива инциденти", допълни Станчев. И увери, че ако след приключване на разследването, се установи, че има нещо, което АФБ може да надгради, то ще бъде сторено. Той подчерта, че обезопасяването на трасето е било на най-високо ниво, но това е автомобилен спорт, където има риск.