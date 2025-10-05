Положителен тест за амфетамин: Зрител загина, а други 8 са ранени след като кола се вряза в публиката (Обновена)

Зрител е загинал, а осем души са ранени по време на инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване “Аладжа манастир”, което в неделя се провежда във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. По-късно в неделя стана ясно, че пилотът е с положителен полеви тест за наркотици.
Полевият тест е отчел амфетамин
Състезателят, който се вряза в публиката по време на планинското рали "Аладжа манастир", е дал положителна проба за наркотици. Полевият тест е отчел наличие на амфетамин. Това обяви началникът на сектор "Пътна полиция" към ОДМВР-Варна. В същото време пробата за алкохол на пилота е отрицателна.
Той уточни, че полевият тест не е категорично доказателство и се чакат резултатите от кръвната проба, която ще бъде изследвана във Военномедицинска академия.
"Пилотът е задържан в момента за 24 часа по Закона за МВР", потвърди още инспекторът.
От своя страна, комисар Димитър Луков, началник на отдел "Охранителна полиция", разясни, че ангажиментът на МВР по договор е бил единствено да спре достъпа на цивилни автомобили до затвореното трасе. Всички останали ангажименти по охраната на самото събитие и публиката по трасето са били на организатора на състезанието.
Инцидентът
Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 часа. Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока “Аладжа манастир”.
Загинал е човек от публиката, в която се е врязал автомобилът, след като пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.
Загиналият е на 60 години. Жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.
Броят на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми, допълниха от полицията.
Автомобилното състезание е в памет на Тодор Славов, който почина след инцидент на рали “Твърдица-Елена” през 2015 година. Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и заявки за участие бяха подали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла.
Организатор на проявата е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна.
Пострадалите по време на инцидента са се намирали на място, забранено за публика. Това каза по-късно в неделя на брифинг до мястото на инцидента спортният директор на надпреварата Слави Славов.
Той уточни, че дължината на трасето е 3350 метра и се охранява от 60 души - 45 маршали и 15 служители на общинска полиция. Славов посочи, че в 10:20 часа е проведен първият манш, който е за загряване. След състезателите се е движел отговорникът по сигурността Красимир Кръстев, с когото заедно са огледали трасето за някакви нередности. Славов добави, че по това време на мястото, където малко по-късно се е случил инцидентът, не е имало нито един човек. Освен това в зоната е имало табела, че е забранена за публика, както и обезопасителна лента.
Автомобил 14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 часа. Минута по-късно е подаден сигнал по радиостанциите за катастрофирала кола и пострадали хора от публиката.
"Аз веднага разпоредих червен флаг, което по нашите правила означава спиране на трасето за движение", посочи Славов. Веднага след това са извикани линейките, които са откарали пострадалите към болниците във Варна.
Той посочи още, че хората са били зад мантинелата край пътя. Според него са пристигнали най-вероятно през гората. Славов каза че пилотът на автомобила е изпуснал завоя, което се случва на състезания, особено ако се влезе с по-висока скорост. От дирите се вижда, че е натиснал спирачките и след това се е врязъл в мантинелата, каза Славов.
Той уточни, че пилотът е в добро състояние, но е споделил, че се уплашил много. Спортният директор каза още, че преди състезание шофьорите задължително се тестват за алкохол, но няма възможност да им се правят проби за наркотици.
Зам.-кметът Илия Коев допълни, че е направено всичко възможно за обезопасяването на трасето. Той призова да се изчака компетентните органи да извършат започнатото разследване и да излязат със становище дали поведението на пилота е било адекватно и как са се озовали тези хора на забранено место.
Председателят на Автомобилната федерация на България (АФБ) Калоян Станчев посочи, че писаните правила за организиране на такива състезания се спазват стриктно, като подчерта, че те са резултат от дългогодишния опит, който има организацията. По думите му става дума за състезателен инцидент, за жалост с тежки последици.
"От АФБ винаги сме апелирали хората да спазват разпоредбите на маршалите, на полицията, за да не се стига до такива инциденти", допълни Станчев. И увери, че ако след приключване на разследването, се установи, че има нещо, което АФБ може да надгради, то ще бъде сторено. Той подчерта, че обезопасяването на трасето е било на най-високо ниво, но това е автомобилен спорт, където има риск.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Какви туристи на един от главните булеварди, в участък мнооого отдалечен от централната част, там си е просто пътен възел свързващ края на бившия край на града по соц. времето с новите части построени в бившите вилни зони. Дори големите нови сгради кукнати откъм хълма по протежение на участъка все още не са заселени. Пак да те попитам мозъчно ощетена твар, какво точно очакваш от обстановката по време на градско състезание по моторни спортове? И не се крий зад тъпото си предполагаемо възпитание и липсата на такова при мен или варненци, както изтъкваш. Не е това причината да си неадекватна дразнещо мърмореща перната твар.
варненци са толкова изпростели, че на тях нищо, абсолютно нищо не им прави впечатление, те не са чували за човешки права, нито шума, нито агресията, нищо не им пречи.Познавах този град отпреди, за мен той е един от примерите на човешка деградация,сега дали това е свързано с нахлуването на руснаците, е един въпрос.Също, най-невъзпитаните и шумни младежи, които съм срещала.Във Варна чувате навсякъде псувни на висок глас.Това го няма НИКЪДЕ.Когато аз бях във Варна, в празничен ден, на никого не правеше впечатление рева на двигателите от поредното рали.Какви туристи?
И като оцелее организаторите да я осъдят за обезщетение за материалните и морални щети, защото тъпотията не е оправдание. Също застрахователите на катастрофиралия състезател, както и той самия трябва да заведат отделни искове, защото той е преживял и преживява допълнителен стрес
Смотло, това което си видяла, без нищо да си разбрала всъщност бе любителски кръг по градското трасе използвано и за официалните ралита. Какво точно очакваш от обстановката на едно моторно състезание е световна неразрешима загадка, също като женската логика, намираща повод да мърмори, когато е тъпа да разбере.
"Организатор на проявата е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна." В този случай убиецът не е корупцията, а нехайството и некадърността на организаторите. Като не можеш да се оправиш с публиката, тогава няма да организираш рали състезание. Тези смешни оправдания как предупреждавали публиката ама видиш ли те не били слушали, да ходят да ги разправят на близките на засега едната жертва. Дано поне жената оцелее.
Случи ми се да бъда във Варна при един от удължените уикенди по празниците, и пак имаше рали, този път в самия град, рев на двигатели, ужасно като шумово натоварване и воня.Този град е напълно пропаднал.
"По-рано, за Радио Варна директорът на Дирекция "Спорт" в община Варна Кристиан Димитров каза, че зрителите многократно са били предупреждавани, за това, че се намират в опасна и забранена зона. Пак по думите на Димитров, самите зрители са пренебрегнали предупрежденията, като са се скриели в храстите до трасето на състезанието. " Ми, Дарвин, к'во да пра'им...