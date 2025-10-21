Полша и Румъния предотвратиха опити за саботаж по поръчка на Русия чрез взривяващи се колети

Полша и Румъния задържаха през последните дни осем души, заподозрени в опити за саботаж по поръчка на Русия чрез изпращане на взривяващи се колети, съобщават Асошиейтед прес, Ройтерс и румънски медии.

От Главната прокуратура в Полша съобщиха, че е задържан украински гражданин, работил за руските разузнавателни служби. Полските прокурори посочиха, че лица, "действащи от името на руските разузнавателни служби", са подготвяли саботажни действия, включващи "изпращане на пратки, съдържащи експлозиви и запалителни материали, към Украйна", които трябвало да "се самозапалят или експлодират по време на транспортирането", предаде АП.

Целта на саботажната акция според полската прокуратура е била да се сплаши населението и да се дестабилизират страните от ЕС, подкрепящи Украйна.

Двама други украински граждани, заподозрени в участие в същата схема, са били задържани в Румъния, заявиха полските прокурори.

Румънската разузнавателна служба (SRI) съобщи, че в сътрудничество с национални и международни партньори е предотвратила саботажна операция, организирана от Руската федерация на румънска територия, предаде агенция Аджерпрес.

Според румънското разузнаване задържаните двама украински граждани са действали под прякото ръководство на руските тайни служби. Целта на операцията е била да се унищожи чрез палеж централата на компания "Нова пост" (Nova Post) в Букурещ, която е най-голямата украинска частна куриерска фирма.

Задържаните в Румъния украински граждани са пристигнали в страната от Полша. На 15 октомври те са били проследени от румънското разузнаване как оставят в централата на "Нова пост" два колета, които могат да бъдат взривени от разстояние, маскирани като авточасти, каски и компоненти за наблюдение на локация чрез ДжиПиЕс (GPS), съобщи Аджерпрес, като се позова на SRI.

Специализираната румънска прокуратура за организираната престъпност и тероризма съобщи, че самоделните взривни устройства са били обезвредени от специалисти, а двамата заподозрени са задържани за срок от 30 дни.

Говорител на Националната прокуратура в Полша съобщи днес, че през последните дни са задържани осем души по подозрение в подготовка на саботажни действия в различни части на страната, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Премиерът Доналд Туск публикува информация за задържането на осемте души днес сутринта.

Министърът, който координира специалните служби на Полша, Томаш Шемоняк написа в Екс, че действията, за които говори премиерът Туск, включват "провеждане на разузнаване на военни съоръжения и критична инфраструктура, подготовка на ресурси за саботаж и пряко извършване на атаки", допълва Асошиейтед прес.

Агенцията припомня, че полските власти са задържали десетки хора по подозрение в саботаж и шпионаж от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Миналия месец прокурорите в Литва заявиха, че са разкрили и задържали мрежа от заподозрени, свързани с Русия, които се предполага, че са планирали и организирали палежи в различни европейски страни, припомня АП.

Западни официални лица обвиняват Русия и нейните представители в организиране на десетки атаки и други инциденти в цяла Европа от началото на инвазията в Украйна преди три години, показват данни, събрани от АП.

Инцидентите варират от запушване на ауспусите на автомобили с разширяваща се пяна в Германия до заговор за поставяне на експлозиви в товарни самолети. Те включват подпалване на магазини и музей, хакерски атаки, насочени срещу политици и критична инфраструктура, и шпионаж от страна на група, осъдена в Обединеното кралство, посочва АП.