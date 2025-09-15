Полша предлага НАТО да сваля дронове и ракети над Украйна

Страните от НАТО трябва да започнат да прехващат руски дронове и ракети над Украйна, заяви полският външен министър Радослав Шикорски. „Трябва да помислим за това. Технически ние, като НАТО и ЕС, бихме могли да направим това, но това не е решение, което Полша може да вземе сама, а само заедно със съюзниците си“, каза Шикорски в интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Според него свалянето на руски дронове над Украйна „би било от полза“ за западните страни, тъй като Европа трябва да ускори „подготовката за отбрана“ и да възприеме опита на Украйна в борбата с дронове.

„Ясно е, че Украйна е далеч пред нас по отношение на защитата срещу дронове. <…> Затова трябва да променим мисленето си: по този въпрос не ние обучаваме украинците, а те обучават нас“, каза Шикорски.

Той предложи и координиране на действията срещу руския „флот в сянка“ в Балтийско море и контрол на преминаването на кораби в неговите води от силите на НАТО. „Ако поне един от тези руски кораби, два от които вече са потънали в Азовско море, потъне в Балтийско море, ще се сблъскаме с екологична катастрофа с безпрецедентни размери“, отбеляза Шикорски.

Преди това полските власти вече бяха предложили на страните от НАТО да свалят въздушни цели над Украйна. Руското външно министерство нарече подобни планове „авантюристичен импулс“ и обеща „адекватен и много конкретен“ отговор, ако този сценарий се материализира. Варшава се завърна към идеята да помогне на Киев да отблъсне руските въздушни атаки, след като 19 дрона прелетяха на полска територия по време на масиран обстрел на Украйна в нощта на 10 септември. Освен полски бойни самолети за прихващането им за първи път от началото на войната бяха използвани изтребители на НАТО.

По-късно на територията на страната бяха открити останките на 17 разузнавателни дрона, които нямаха бойна глава. Полският премиер Доналд Туск заяви, че „линията е прекрачена“ и страната сега е „по-близо до военен конфликт, отколкото когато и да било след Втората световна война“. В отговор руското Министерство на отбраната отбеляза, че „не е планирало“ да нанася удари по Полша. Руското външно министерство увери, че Москва „абсолютно не е заинтересована от каквато и да е ескалация“ с Варшава.

НАТО и експертната общност обаче смятат, че е най-вероятно дроновете умишлено са нахлули във въздушното пространство на Полша, а пет дрона са се насочвали директно към база на НАТО.

НАТО фактически ще влезе във война срещу Русия, ако идеята за създаване на забранена за полети зона над Украйна и унищожаване на руски дронове и ракети от държави от НАТО и ЕС бъде реализирана, заяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал.

„Реализацията на провокативната идея на Киев и други идиоти за създаване на „забранена за полети зона над Украйна“ и възможността страните от НАТО да свалят наши дронове ще означава само едно - война между НАТО и Русия“, написа той.