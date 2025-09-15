Полша предлага НАТО да сваля дронове и ракети над Украйна

Страните от НАТО трябва да започнат да прехващат руски дронове и ракети над Украйна, заяви полският външен министър Радослав Шикорски. „Трябва да помислим за това. Технически ние, като НАТО и ЕС, бихме могли да направим това, но това не е решение, което Полша може да вземе сама, а само заедно със съюзниците си“, каза Шикорски в интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Според него свалянето на руски дронове над Украйна „би било от полза“ за западните страни, тъй като Европа трябва да ускори „подготовката за отбрана“ и да възприеме опита на Украйна в борбата с дронове.
„Ясно е, че Украйна е далеч пред нас по отношение на защитата срещу дронове. <…> Затова трябва да променим мисленето си: по този въпрос не ние обучаваме украинците, а те обучават нас“, каза Шикорски.
Той предложи и координиране на действията срещу руския „флот в сянка“ в Балтийско море и контрол на преминаването на кораби в неговите води от силите на НАТО. „Ако поне един от тези руски кораби, два от които вече са потънали в Азовско море, потъне в Балтийско море, ще се сблъскаме с екологична катастрофа с безпрецедентни размери“, отбеляза Шикорски.
Преди това полските власти вече бяха предложили на страните от НАТО да свалят въздушни цели над Украйна. Руското външно министерство нарече подобни планове „авантюристичен импулс“ и обеща „адекватен и много конкретен“ отговор, ако този сценарий се материализира. Варшава се завърна към идеята да помогне на Киев да отблъсне руските въздушни атаки, след като 19 дрона прелетяха на полска територия по време на масиран обстрел на Украйна в нощта на 10 септември. Освен полски бойни самолети за прихващането им за първи път от началото на войната бяха използвани изтребители на НАТО.
По-късно на територията на страната бяха открити останките на 17 разузнавателни дрона, които нямаха бойна глава. Полският премиер Доналд Туск заяви, че „линията е прекрачена“ и страната сега е „по-близо до военен конфликт, отколкото когато и да било след Втората световна война“. В отговор руското Министерство на отбраната отбеляза, че „не е планирало“ да нанася удари по Полша. Руското външно министерство увери, че Москва „абсолютно не е заинтересована от каквато и да е ескалация“ с Варшава.
НАТО и експертната общност обаче смятат, че е най-вероятно дроновете умишлено са нахлули във въздушното пространство на Полша, а пет дрона са се насочвали директно към база на НАТО.
НАТО фактически ще влезе във война срещу Русия, ако идеята за създаване на забранена за полети зона над Украйна и унищожаване на руски дронове и ракети от държави от НАТО и ЕС бъде реализирана, заяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал.
„Реализацията на провокативната идея на Киев и други идиоти за създаване на „забранена за полети зона над Украйна“ и възможността страните от НАТО да свалят наши дронове ще означава само едно - война между НАТО и Русия“, написа той.
Ключови думи
Ама НАТО не иска.)))
Днес външно министерство е връчило демарш на мутрофанова заради руските дронове в Полша, което е нов пример за подкрепата ни за Украйна и осъждането ни на рашизма.мунчо вчера само изръмжа, че бил против "ескалацията на насилие",без изобщо да спомене русия.
"Русия заяви, че нейните сили са атакували Украйна по време на навлизането на дронове и че не е имала намерение да поразява цели в Полша". Когато руснаците бомбардираха Сирия, също нямаха намерение да поразяват Турция, но като самолетите им навлязоха на територията на НАТОвска Турция и турското ПВО ги "гътна", руснята веднага се УКРОТИХА и не повториха "грешката" си нито веднъж след това.
Едва ли предложението касае цялата територия на Украйна, но по принцип е революционна промяна, която НАТО не е готово да предприеме. Да не забравяме Турция, Унгария и Словакия, които играят двойна игра, а са членове на Алианса.
Точно това е верният ход в момента. Да се каже на Путин, че НАТО ще го прави, ако и когато прецени и да видим какво следва. С Путин така се играе. Не става с демарши само!
Браво на поляците!
Браво! НАТО да свали ракетите и дроновете над Украйна, а останалото да оставят на Украинската Армия! Малеееей, каква ДВИЖУХА ще падне!
да!, това би било логичното продължение на процедурата с ... пърженето на руско-яатолашките дронЪЙ... ... Преди това обаче (след дроновете) трябва да почнем да им плющим и дръндулЭтите на пиZдьфците, а след това ... и наZЭЭЭмния рус-наци-башибузук...
Има един интересен въпрос за връзката между позицията на Полша и поведението на Доналд Тръмп. Като се знае, че живеещите в САЩ поляци са около 9 милиона, което прави и значителен брой избиратели.