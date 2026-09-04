Полша предложи ЕС да изгони 1000 руски дипломати, съюзът ще ограничава визите за руснаци

Полският министър на външните работи Радослав Шикорски призова Европейския съюз да изгони до 40% от руските дипломати, работещи в страните от блока — става дума за почти хиляда души.

Както заяви Шикорски на пресконференция във Ваймар след среща с колегите си от Германия и Франция, неотдавнашната вълна от хибридни атаки показва, че ЕС трябва да въведе по-строги ограничения спрямо Русия.

"В крайна сметка Русия се опитва да разруши ЕС отвътре и не бива да ѝ се позволява да се възползва от привилегиите на свободното движение", каза той, цитиран от Политико.

По оценки на полската страна в момента в държавите от ЕС се намират над 2000 руски дипломати. Както подчерта полският министър, най-малко 40% от тях "изпълняват задачи, несъвместими с дипломатическия им статут", включително работят за специалните служби, които "извършват терористична дейност" в европейски държави.

Освен намаляване на броя на руските дипломатически служители Шикорски призова да бъде ограничена свободата на движение на руските дипломати, да бъде намалено издаването на шенгенски визи на граждани на Русия и да бъде въведено изискване руснаците да използват само биометрични документи при влизане в ЕС.

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че Париж е готов да подкрепи допълнителни мерки, "ако обстоятелствата го изискват". Франция е една от трите държави в ЕС — заедно с Италия и Испания — които издават най-голям брой туристически визи на руски граждани.

Предложението на Варшава беше отправено след поредица от саботажи в Германия, които германските власти свързват с Русия.

На 4 август на летище Лайпциг/Хале беше открит дрон с взривно вещество в близост до украински военно-транспортен самолет. По-късно разследващите откриха още един дрон и около 50 грама взривно вещество.

Германия официално обвини Русия в опит за атака. Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт заяви, че действията на Москва "се вписват в дълга поредица от опити за дестабилизация, дезинформация, заплахи, саботаж и агресия, насочени срещу Европа".

От началото на септември в Германия станаха още няколко инцидента:

В Бергхайм неизвестни лица предизвикаха късо съединение по електропровод, което е довело до изключване на енергийни блокове с обща мощност 4200 MW.

В Бранденбург с импровизирани ракети бе повредена електрическа подстанция. Родобно устройство днес бе открито в електрическа подстанция в западния град Дормаген.

В Аугсбург до железопътната гара избухна неидентифициран предмет.

В Мюнхен на строителна площадка на отбранително предприятие бяха хвърлени коктейли "Молотов".

Във връзка с нарастващото напрежение Германия реши да затегне визовата си политика спрямо руски граждани.

Представителят на германското външно министерство Мартин Гизе заяви, че туристическите пътувания на руснаци не могат да продължат по досегашния начин, докато Русия води агресивна война.

По думите му броят на издаваните визи е "твърде голям" и Берлин възнамерява да го намали.

На 1 септември германският външен министър Йохан Вадефул съобщи за затягане на контрола върху влизането на руски граждани.

Що се отнася до подкрепата за Украйна, чието намаляване Москва очаква, Берлин е решил още през септември да ѝ достави хиляди ударни дронове, както и зенитни ракети за системата IRIS-T.

Освен това германското правителство разглежда възможността да окаже помощ на Украйна при събирането на координати на цели за последващи удари по територията на Русия.

ЕС подготвя ограничения за визите на руски граждани

Все по-"безразсъдните" действия на Русия в рамките на хибридната война, която тя води в Европа, не са възпрели европейците, а напротив — само са ги разгневили. Политиците в ЕС разглеждат нови начини за ограничаване на пътуванията на руски граждани и за пресичане на дейността на петролните танкери от т.нар. "сенчест флот", пише Bloomberg.

По думите на източници на агенцията, запознати със ситуацията, през следващите седмици посланиците на страните от ЕС ще обсъдят възможните мерки.

Сред конкретните идеи са ограничаване на издаването на туристически визи и на свободното движение на руските дипломати в страните от ЕС, както и въвеждане на нови санкции срещу корабите от "сенчестия флот", които незаконно превозват руски петрол.

В Европа, особено по източния ѝ фланг, "съществува реално, екзистенциално усещане, че те са застрашени от агресивна Русия", заяви пред Bloomberg Михол Мартин, министър-председателят на Ирландия, която в момента председателства ЕС.

По думите му действията на Москва, както показва подготвяният саботаж в Лайпциг, "стават все по-безразсъдни":

"Това е особена реалност, която не можем да игнорираме."