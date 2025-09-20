Полша вдигна по тревога бойни самолети, след като Русия започна удари срещу Украйна

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО.

"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи оперативното командване в публикация в "Есд".

В 05:40 ч. почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.

Преди ден естонското правителство съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември.

Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство, съобщи в "Екс" премиерът Кристен Михал.