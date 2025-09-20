 Прескочи към основното съдържание
Полша вдигна по тревога бойни самолети, след като Русия започна удари срещу Украйна

3 коментара
Снимката е илюстративна, БГНЕС
Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО.
 
"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи оперативното командване в публикация в "Есд".
 

Първата битка на НАТО с дронове извади наяве уязвимости на алианса

В 05:40 ч.  почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.
 
Преди ден естонското правителство съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.
 
Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември.
 
Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство, съобщи в "Екс" премиерът Кристен Михал.
 

Ключови думи

Русия изтребители Полша дронове
3 коментара

  1. Препоръка
    #3
    Отговор на коментар #2

    А какво става когато се пренебрегне опасността ОТ русия?

  2. .
    #2

    И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца.
    И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
    „Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
    Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.

    И

  3. Капитан Йосарян
    #1

    Щи си нъложи да дъдем атуната бонба на хер Зиленский за да натъпчи руслямити в бабий йар

