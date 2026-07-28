Полският премиер призова да се сложи край на престъпленията от омраза срещу украинци

Премиерът на Полша Доналд Туск днес призова да се сложи край на ксенофобските нападения срещу украински граждани в страната, след като през последните седмици поредица от престъпления от омраза влязоха във водещите новини на фона на засиленото напрежение между Варшава и Киев, предаде Ройтерс.

Туск отправи призива си, след като в социалните мрежи започна масово да се споделя видео, показващо как трима поляци бият украинец и приятелката му. Кадрите са заснети в неделя в град Вроцлав, като се смята, че причина за агресията е спор, възникнал в търговски обект. Двама от нападателите са били арестувани на следващия ден.

"Всеки, който извършва такива низки деяния, действа пряко против интересите на Полша“, заяви Туск по време на заседание на правителството. „Вие действате срещу Полша и в услуга на Русия и на украинския национализъм“, добави той.

Докато Варшава остава верен поддръжник на военните усилия на Киев, украинците, живеещи в Полша, през последните години се сблъскват със засилваща се обществена враждебност. Първоначалната вълна от съпричастност след началото на руската инвазия през 2022 г. отстъпи място на умората от бежанците, отбелязва Ройтерс.

Отношенията между Полша и Украйна бяха помрачени и от напрежение, свързано с исторически въпроси, след като властите в Киев решиха да дадат на подразделение от Силите за специални операции на Украйна името "Героите от Украинската въстаническа армия". В редиците на това формирование са се сражавали бунтовници националисти, на които в Украйна се възхищават заради борбата им срещу нацистите и съветските сили, но са мразени в Полша заради участието им в масови кланета на поляци.

Заради този исторически спор полският президент Карол Навроцки миналия месец лиши украинския си колега Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша - "Орден на Белия орел“.

Полският ежедневник "Жечпосполита“ по-рано този месец публикува информацията, че през първата половина на 2026 г. полицията е получила 180 сигнала за престъпления от омраза срещу украинци. Това е с 30% повече спрямо предходната година.

Инцидентът от неделя е поредния подобен случай, който бива широко отразяван от местните медии.

В Познан 60-годишен поляк беше пребит на трамвайна спирка, след като се застъпил за украинско момче, което е било подложено на словесни нападки от трима мъже.

В южния град Белско-Бяла бе заснето как 54-годишен поляк обижда две украински момичета заради тяхната националност.

В град Легница в Югозападна Полша бяха повдигнати обвинения срещу 26-годишна жена, която според полицията е нападнала две 13-годишни деца заради националната им принадлежност.

Украинският посланик в Полша Васил Боднар вчера заяви, че подобни инциденти са недопустими и изрази надежда, че извършителите ще бъдат изправени пред правосъдието.